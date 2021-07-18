به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل و دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی، انتخاب «طلال ناجی» دبیرکل جدید جبهه خلق برای آزادی فلسطین را تبریک گفت.

متن پیام او به شرح ذیل است:

جناب آقای طلال ناجی

دبیرکل محترم جبهه خلق برای آزادی فلسطین ( فرماندهی کل)

سلام علیکم

انتخاب شایسته جناب عالی به عنوان دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین را صمیمانه تبریک عرض می کنم.

امیدوارم در دوره دبیرکلی شما آرمان های مقدس مرحوم ابوجهاد و ملت فلسطین برای آزادی تمامی سرزمین اشغالی فلسطین بویژه قدس شریف به منصه ظهور برسد.

از خداوند متعال موفقیت و بهروزی جناب عالی و سربلندی و بالندگی ملت فلسطین و مقاومت قهرمان را مسالت دارم.

حسین امیر عبداللهیان

دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی