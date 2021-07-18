«جنگجویان ووشو» حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، این رقابتها در چهار وزن ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ کیلوگرم به مدت دو روز در محل پارک طبیعت تهران برگزار خواهد شد. مراسم وزنکشی و قرعه کشی این رقابتها عصر امروز پس از انجام تست کرونا و منفی شدن همه تستها در محل ر آکادمی ملی ووشو برگزار و ووشوکاران حاضر در این رقابتها رقبای خود را شناختند.
مسابقات WWF یا همان مبارزه جنگجویان ووشو از ساعت ۱۸ فردا (دوشنبه) بر روی پل طبیعت آغاز خواهد شد و رقابتهای فینال روز سه شنبه از ساعت ۲۰ پیگیری خواهد شد.
برنامه دور نخست این مسابقات به این شرح است:
وزن ۶۰ کیلوگرم:
* عیسی آرسیون – امیرنجفی پور
* نجم الدین علی مرادی – امیرحسین نوری
* مهزیار محمدنژاد – علی ظفری
* سعید جاوید – مهدی اکبری
وزن ۷۰ کیلوگرم:
* فرود ظفری – حمیدرضا شهابی
* جعفر شیرزاد – پویا سلیمان زاده
* حمیدرضا سهندی – آرمین افزار
*سید مهدی رضوی (استراحت)
وزن ۸۰ کیلوگرم:
* محمد گرشاسبی - عرفان بویری
* یزدان کرمی نژاد – امید زارع رفیع
* محمد یزدان پناه – ابراهیم اصلانی
* علی خورشیدی – فردین ناجی
وزن ۹۰ کیلوگرم:
* حسن قاسمی – اشکان دلفانی
* سجاد پورجهانی – حمیدرضا جعفری
* پدارم محمد عظیمی – امیر سعیدی کیا
* محمد حسنوند – امیرفضلی
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