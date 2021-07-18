«جنگجویان ووشو» حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، این رقابتها در چهار وزن ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ کیلوگرم به مدت دو روز در محل پارک طبیعت تهران برگزار خواهد شد. مراسم وزنکشی و قرعه کشی این رقابتها عصر امروز پس از انجام تست کرونا و منفی شدن همه تست‌ها در محل ر آکادمی ملی ووشو برگزار و ووشوکاران حاضر در این رقابتها رقبای خود را شناختند.

مسابقات WWF یا همان مبارزه جنگجویان ووشو از ساعت ۱۸ فردا (دوشنبه) بر روی پل طبیعت آغاز خواهد شد و رقابت‌های فینال روز سه شنبه از ساعت ۲۰ پیگیری خواهد شد.



برنامه دور نخست این مسابقات به این شرح است:

وزن ۶۰ کیلوگرم:

* عیسی آرسیون – امیرنجفی پور

* نجم الدین علی مرادی – امیرحسین نوری

* مهزیار محمدنژاد – علی ظفری

* سعید جاوید – مهدی اکبری



وزن ۷۰ کیلوگرم:

* فرود ظفری – حمیدرضا شهابی

* جعفر شیرزاد – پویا سلیمان زاده

* حمیدرضا سهندی – آرمین افزار

*سید مهدی رضوی (استراحت)

وزن ۸۰ کیلوگرم:

* محمد گرشاسبی - عرفان بویری

* یزدان کرمی نژاد – امید زارع رفیع

* محمد یزدان پناه – ابراهیم اصلانی

* علی خورشیدی – فردین ناجی

وزن ۹۰ کیلوگرم:

* حسن قاسمی – اشکان دلفانی

* سجاد پورجهانی – حمیدرضا جعفری

* پدارم محمد عظیمی – امیر سعیدی کیا

* محمد حسنوند – امیرفضلی