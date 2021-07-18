«بیا بازی» در کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز مراسم افتتاحیه خانه بازیهای شناختی با نام «بیا بازی» در مجتمع فرهنگی و هنری آفرینش شهر کرمانشاه برگزار شد.
مهناز فتاحی در حاشیه مراسم افتتاحیه خانه بازیهای شناختی اظهار کرد: «بیا بازی» توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با مشارکت دانشگاه صنعتی استان کرمانشاه افتتاح شد.
وی افزود: افتتاح «بیا بازی» در شهر کرمانشاه در راستای ایجاد فضای با نشاط برای بازی ردههای سنی کودکان و نوجوانان و ترویج فضای فرهنگ نوآورانه برای آنها است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه تصریح کرد: نخستین شعبه مرکز بازیهای خلاقانه شناختی متشکل از بازیهای شناختی با سطح تکنولوژی بالا در مرکز شماره ۲ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این استان افتتاح شد.
وی بازی کردن کودکان را عاملی برای خردورزی و پویایی این رده سنی دانست و افزود: افتتاح این مرکز میتواند نقطه آغازی برای توسعه و رشد شهربازیهای استان کرمانشاه شود.
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