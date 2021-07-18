ترویج فرهنگ تفکیک زباله نیازمند بسیج همگانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا گرامیان با اشاره به نگاه ویژه سازمان به ترویج فرهنگ تفکیک زباله از مبدا گفت: مدیریت پسماند از جمله مسائلی است که تأثیر مستقیم در محیط زیست دارد، یعنی اگر در زمینه پسماند، مدیریت صحیحی انجام نشود مخاطرات زیست‌محیطی زیادی برای مردم و شهر به همراه دارد.

وی تفکیک زباله از مبدا و بازیافت را مولفۀ اصلی در مدیریت صحیح پسماند ارزیابی کرد و افزود: برای آنکه بتوان این تهدید بزرگ را به فرصت تبدیل کرد سه اصل مهمِ کاهش تولید زباله، استفاده مجدد و بازیافت را باید همواره در مدیریت پسماند در نظر گرفت و این مسائل باید به طور ویژه فرهنگ‌سازی شود و همه شهروندان خود را ملزم به رعایت آن بدانند.

وی افزود: مشارکت مردمی در مدیریت پسماند نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند، شهروندان باید علاوه بر تلاش برای تولید پسماند کمتر، جداسازی اولیه پسماندها را در منازل انجام دهند تا کار بازیافت ساده‌تر شود.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری گفت: تفکیک زباله از مبدا موضوعی است که همواره مورد توجه شهرداری ساری و شخص شهردار بوده و در این زمینه اقدامات زیادی انجام شده است که از آن جمله می‌توان به راه‌اندازی اپلیکیشن مخصوص دریافت پسماندهای خشک (ساریِ من)، جمع آوری زباله‌های خشک تفکیک شده از طریق وانت تلفنی و مراجعه به درب منازل و طبق جدول زمانبندی ساعت و روز جمع آوری در مناطق اجرایی، طرح آموزش‌های لازم در ادارات، مدارس و در فضای مجازی، حضور در مجتمع‌های مسکونی برای آموزش مباحث تفکیک زباله از مبدا و همچنین توزیع کیسه‌های پارچه‌ای اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ نیازمند بسیج همگانی است و همه مردم باید در این طرح مشارکت کنند، خاطرنشان کرد: تفکیک نکردن زباله‌های تر و خشک از مبدأ مشکلات زیادی را برای بازیافت و استفاده دوباره از این طلای کثیف به وجود می‌آورد و اگر فرهنگ جداسازی در خانواده‌ها نهادینه شود از صرف بسیاری از هزینه‌ها برای جداسازی پسماند در کارخانه جلوگیری می‌شود.

گرامیان افزود: در چند سال اخیر تلاش شده تا با ایجاد زیرساخت‌های لازم و برنامه‌های مختلف و متنوع فرهنگی و آموزشی به منظور ترویج فرهنگ تفکیک زباله از مبدا، هزینه‌های مدیریت پسماند را به حداقل کاهش دهیم همچنین از مخاطرات زیست محیطی جلوگیری کنیم.

وی افزود: تفکیک زباله از میدأ نه تنها در منازل بلکه در تمام مراکز و واحدهای مختلف اداری، تجاری، صنعتی و آموزشی باید به درستی انجام شود. از شهروندان می‌خواهیم که مدیریت زباله‌های خانگی و تفکیک پسماندهای تر و خشک را جدی بگیرند و سازمان مدیریت پسماند را در بهتر اجرا شدن این طرح همراهی کنند.