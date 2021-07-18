به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، رضا دهقان گفت: هم اکنون نفت به کیلومتر ۹۸۰ این خط لوله هزار کیلومتری رسیده و پیش بینی میکنیم کار بارگیری نخستین محموله صادراتی نفت ایران از پایانه جاسک بزودی آغاز خواهد شد.
وی ظرفیت صادراتی پایانه جاسک را در این مرحله ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز اعلام کرد و افزود: این طرح هم اکنون ۸۰ درصد پیشرفت دارد و ظرف ۵ ماه آینده با وارد شدن تلمبه خانهها و پمپها به مدار به ظرفیت اسمی خود که یک میلیون بشکه در روز است خواهد رسید.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به سهم بیش از ۹۰ درصدی ساخت داخل در اجرای این طرح ملی، ادامه داد: بهرهمندی حداکثری از توان شرکتهای ایرانی در بخشهای مختلف اجرای این طرح اعم از احداث خط لوله، ساخت پمپها، بخش ساحلی و…، آن هم در اوج تحریمها و همزمان با همهگیری ویروس کرونا از ویژگیهای منحصر به فرد این طرح است.
دهقان با بیان اینکه، اتکا به توان داخلی هم در کوتاه کردن زمان اجرای طرح مؤثر بوده و هم در هزینهها افزود: هزینه اجرای این طرح حدود ۲ میلیارد دلار براورد شده بود که اکنون با هزینهای بسیار کمتر از این میزان به بهره برداری میرسد.
وی اضافه کرد: با بهره برداری از طرح ملی و راهبردی انتقال نفت خام گوره به جاسک، و آمدن نفت به سواحل مکران علاوه بر تنوع بخشی به پایانههای صادراتی، توسعه پایدار و اشتغالزایی در این سواحل با احداث پالایشگاهها و پترو پالایشگاه را به همراه خواهد داشت.
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