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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۷:۱۹

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران:

نفت تا ساعاتی دیگر به جاسک می‌رسد

نفت تا ساعاتی دیگر به جاسک می‌رسد

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران، از رسیدن نفت به جاسک ظرف ساعات آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، رضا دهقان گفت: هم اکنون نفت به کیلومتر ۹۸۰ این خط لوله هزار کیلومتری رسیده و پیش بینی می‌کنیم کار بارگیری نخستین محموله صادراتی نفت ایران از پایانه جاسک بزودی آغاز خواهد شد.

وی ظرفیت صادراتی پایانه جاسک را در این مرحله ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز اعلام کرد و افزود: این طرح هم اکنون ۸۰ درصد پیشرفت دارد و ظرف ۵ ماه آینده با وارد شدن تلمبه خانه‌ها و پمپ‌ها به مدار به ظرفیت اسمی خود که یک میلیون بشکه در روز است خواهد رسید.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به سهم بیش از ۹۰ درصدی ساخت داخل در اجرای این طرح ملی، ادامه داد: بهره‌مندی حداکثری از توان شرکت‌های ایرانی در بخش‌های مختلف اجرای این طرح اعم از احداث خط لوله، ساخت پمپ‌ها، بخش ساحلی و…، آن هم در اوج تحریم‌ها و هم‌زمان با همه‌گیری ویروس کرونا از ویژگی‌های منحصر به فرد این طرح است.

دهقان با بیان اینکه، اتکا به توان داخلی هم در کوتاه کردن زمان اجرای طرح مؤثر بوده و هم در هزینه‌ها افزود: هزینه اجرای این طرح حدود ۲ میلیارد دلار براورد شده بود که اکنون با هزینه‌ای بسیار کمتر از این میزان به بهره برداری می‌رسد.

وی اضافه کرد: با بهره برداری از طرح ملی و راهبردی انتقال نفت خام گوره به جاسک، و آمدن نفت به سواحل مکران علاوه بر تنوع بخشی به پایانه‌های صادراتی، توسعه پایدار و اشتغال‌زایی در این سواحل با احداث پالایشگاه‌ها و پترو پالایشگاه را به همراه خواهد داشت.

کد مطلب 5260846

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    نظرات

    • IR ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      0 0
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      چون تهدیدی متوجه کشور نیست باید پولش را با توجه به تحریم ها صرف نیروگاه هسته ای می کردیم هم برق تولید شود هم آب شیرین کنیم این طرح به گفته نماینده مجلس نیمه کاره افتتاح میشه
    • IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      0 0
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      دوست عزیز مزیت انتقال نفت از گوره تا جاسک بیش از نیروگاه هسته ای نباشد کمتر نیست اولا در طول مسیر استانها تلمبه خانه های نصب کردند . که نیاز استانها به راحتی تامین میگردد. درثانی باری گیری وانتقال نفت برای کشتیها در جاسک به آسانی صورت میگیرد .که مزیت هرکدام از اینها نیاز بیشتر به تجزیه تحلیل دارد
    • IR ۲۳:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      دوست عزیز مزیت انتقال نفت از گوره تا جاسک بیش از نیروگاه هسته ای نباشد کمتر نیست اولا در طول مسیر استانها تلمبه خانه های نصب کردند . که نیاز استانها به راحتی تامین میگردد. درثانی باری گیری وانتقال نفت برای کشتیها در جاسک به آسانی صورت میگیرد .که مزیت هرکدام از اینها نیاز بیشتر به تجزیه تحلیل دارد
    • علی محمدی IR ۰۲:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      لوله آب و جای لوله نفت وگاز مصرف کردن بعد ادعای تولید داخلی میکنند .
    • ذوالفقار آریان پور DE ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      محض رضای خدا از انرژی هسته ای کمتر بگوئید هرچه داشتیم را در حلقوم روسیه ریختیم و نتیجه هم نزدیک به صفر بود وقتی انرژی باد و خورشید که بسیار ارزان تر هستند موجود و نفت و گاز نیز بسیار انرژی هسته ای را برای مدتی فراموش کنید،ژاپن،آلمان و ...نیروگاههای هسته ای موجود خود را تعطیل کردند ما عاشق آن هستیم
    • علی محمدی IR ۰۴:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
      0 0
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      من کشاورز تا خبرم شد لوله از زمین ما رد شد هنوز پولی به ما ندادن حی امروز و فردا میکنند حرمتون باشه

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