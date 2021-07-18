به گزارش خبرنگار مهر، رحیم خستو بعد از ظهر یکشنبه در نطق پیش از دستور دویست و پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج به شلوغی باجه بانک‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: همزمان با دور جدید شیوع گسترده ویروس کرونا ستاد ملی مبارزه با کرونا با ابلاغ سیاست‌های جدید و اعمال محدودیت‌ها در رفت‌وآمدها، تصمیم به تعطیلی بانک‌ها در روز پنج شنبه کرده است که حجم کاری در سایر روزها افزایش یافته، انتظار می‌رود با توجه به حجم بالای کار بانک‌ها تعداد کارمندان آن کاهش نیابد.

سخنگو و رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: در شرایطی که شاهد شیوع کرونا هستیم، مردم با حضور در بانک‌ها احتمال ابتلای خود و کارمندان بانک به این ویروس را افزایش می‌دهند و این مساله در حالی است که می‌توان با افزایش کارکنان باجه‌ها شاهد سرعت بخشیدن به کارهای ارباب رجوع شد.

خستو بیان کرد: نوع مبارزه با کرونا که با محدود کردن زمان کار و افراد اجرایی در بانک‌ها، واکسن، سو پیشینه و … باعث ازدحام شدید مردم در تجمع در این مکان شده که خود باعث واگیری این بیماری می‌شود.