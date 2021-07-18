حسن مشیمع در بند آل خلیفه یکی از مهمترین زندانیان سیاسی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، عفو بین الملل در گزارشی، حسن مشیمع را یکی از مهم‌ترین زندانیان سیاسی جهان خواند که در زندان‌های بحرین به سر می‌برد.

در این گزارش تأکید شده که المشیمع بدون احتساب بازداشت‌های قبلی‌اش، ۳۷۳۰ روز است که در زندان به سر می‌برد.

سازمان عفو بین‌الملل از بی توجهی نهادهای بین‌المللی به وضعیت اسفناک حقوق بشر در بحرین انتقاد کرده و از تلاش فعالان بحرینی برای جلب توجه در این باره قدردانی کرده است.

این سازمان افزوده که «حسن مشیمع» (۷۳ ساله) رهبر اپوزیسیون بحرین و از مهم‌ترین مبارزان حقوق بشر در این کشور است که در سال ۲۰۱۱ به علت مشارکت در راهپیمایی‌ای با مطالبه دموکراسی بازداشت شد.

او پیش از این در سال ۱۹۹۵ نیز به مدت ۵ سال بازداشت شده بود.

مشیمع در سال ۲۰۰۲ به دبیر کل حزب «وفاق» و در سال ۲۰۰۵ به دبیر کل جنبش مدافع آزادی و حقوق بشر «الحق» انتخاب شد.

او در سال ۲۰۱۱ و پس از تظاهرات مردم بحرین بازداشت و به حبس ابد محکوم شد.