دستگیری ۲ نفر از اراذل و اوباش مسلح در کوهدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز یکشنبه در سخنانی اظهار داشت: در پی چندین فقره تیراندازی به سمت اماکن خصوصی و با توجه به رصد تخصصی فضای مجازی توسط کارکنان این فرماندهی برخورد با تهدید و قدرت نمایی در فضای حقیقی و مجازی توسط ۲ نفر از اراذل و اوباش در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی این شهرستان با توجه به حساسیت پرونده، به صورت ویژه و تمام وقت وارد عمل شدند که در نتیجه اقدامات اطلاعاتی، عاملان مزاحمت و قدرت نمایی در فضای مجازی و حقیقی را شناسایی شدند.

فرمانده انتظامی کوهدشت گفت: مأموران انتظامی این شهرستان پس از مراقبت‌های مستمر، با هماهنگی مقام قضائی طی یک عملیات ضربتی و مقتدرانه، این افراد شرور را در مخفیگاه شأن در یکی از مناطق دور افتاده شهرستان دستگیر و از آنها یک قبضه سلاح جنگی به همراه مهمات مربوطه کشف شد.

سرهنگ قاسمی خاطرنشان کرد: متهمان دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی بیان داشت: حفظ نظم و امنیت خط قرمز پلیس است و افرادی که بخواهند آن را خدشه‌دار کنند با برخورد مقتدرانه و قانونی پلیس مواجه خواهند شد.