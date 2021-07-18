اعلام جنگ طالبان با ترکیه در صورت ادامه حضور در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «محمد نعیم»، سخنگوی طالبان بر خروج نیروهای نظامی ترکیه از افغانستان باردیگر تاکید کرد.
محمد نعیم ضمن تاکید بر مخالفت این جنبش با ادامه حضور نیروهای ترکیهای در افغانستان در چارچوب پیمان ناتو، گفت: اگر نیروهای ترکیهای در افغانستان باقی بمانند، جنبش طالبان با آنها خواهد جنگید.
سخنگوی طالبان با تاکید بر اینکه این گروه متعهد است تا زیرساختهای اساسی و منافع دیگر کشورها را هدف قرار ندهد، همچنین افزود: افغانستان به تداوم حضور نیروهایی که در چارچوب حمله به افغانستان، به این کشور آمدند، نیازی ندارد.
نعیم درباره ادامه حضور نظامیان ترکیهای در افغانستان پس از خروج نظامیان آمریکایی و ناتو نیز گفت: آنکارا پیش از این، تعهد داده بود که هیچ اقدامی انجام ندهد که نارضایتی طالبان را به دنبال داشته باشد. اما متأسفانه پس از آن، در رسانهها شنیدیم که آنها بر اساس توافق آنکارا و واشنگتن، در افغانستان باقی خواهند ماند.
سخنگوی طالبان همچنین یادآوری کرد که توافق صلح با افغانستان بر این اساس است که هیچ طرف خارجی در مسائل افغانستان مداخله نکند.
نعیم همچنین با این ادعا که طالبان ثابت کرده است که نماینده قانونی همه اقشار ملت افغانستان است، افزود: بعید است که با عقب نشینی نیروهای آمریکایی و شرکای واشنگتن در پیمان ناتو، جنگ داخلی در افغانستان روی دهد.
محمد نعیم در پایان همچنین پیش بینی کرد به محض عقب نشینی نیروهای خارجی، دولت در کابل دچار فروپاشی خواهد شد.
گفتگوهای هیئتهای بلندپایۀ دولت افغانستان و طالبان برای دومین روز در دوحه، پایتخت قطر، ادامه دارد.
گروههای هفت نفری دو طرف از روز گذشته در پشت دربهای بسته در مورد صلح افغانستان گفتگو کردند، اما هنوز در مورد محتوای این گفتگوها توضیحی داده نشده است.
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