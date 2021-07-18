مرکل: اوضاع بسیار وحشتناک و عجیب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان در جریان دیدار از مناطق سیل زده این کشور حجم ویرانی ها و خرابی را بی سابقه عنوان کرد.

این دیدار مرکل از مناطق سیل زده پس از چند روز ویرانی و خرابی گسترده در مناطقی از آلمان صورت می گیرد که حداقل ۱۸۳ کشته برجای گذاشت.

پلیس آلمان گفته است که حداقل ۱۵۶ نفر از روز چهارشنبه گذشته تا کنون در آلمان جان خود را از دست داده‌اند و از سرنوشت برخی دیگر نیز هنوز اطلاعی در دست نیست.

در جریان دیدار از مناطق سیل زده، آنگلا مرکل اذعان کرد که وضعیت این مناطق بسیار وحشتناک و عجیب است. صدراعظم آلمان همچنین افزود: در زبان آلمانی کلماتی برای بیان ویرانی های ایجاد شده به ذهن نمی رسد.

مرکل در عین حال تاکید کرده که دولت آلمان مسائل آب و هوایی را با سرعت بیشتری بررسی خواهد کرد و به عنوان یک دولت قدرتمند در برابر فشارهای ناشی از تغییرات طبیعی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ایستادگی خواهد کرد.

طبق گزارش خبرگزاری آلمان، به‌رغم تشدید تلاش‌های امدادی در مناطق سیل‌زده غرب این کشور، بحران تشدید شده و سیل به بخش‌های شرقی آلمان و اتریش هم گسترش یافته است. در ایالت‌های غربی آلمان ۱۳۰۰ نفر و در بلژیک ده‌ها تن همچنان مفقود هستند.

به دنبال افزایش تلفات سیل در بلژیک، مقام‌های دولت این کشور سه شنبه ۲۹ تیرماه را عزای عمومی اعلام کرده‌اند.