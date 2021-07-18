به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ، «بدر بن حمد البوسعیدی» وزیر خارجه کشور عمان سخنانی را در خصوص آخرین تحولات یمن و لزوم برقراری صلح در این کشور مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وزیر خارجه عمان ضمن ابراز نگرانی از اوضاع انسانی فاجعه بار کنونی در یمن تصریح کرد: عمان از تمامی تلاش‌ها برای برقراری صلح در یمن حمایت به عمل می‌آورد؛ کما اینکه در گذشته نیز این کار را کرده است.

وی افزود: واقعیت این است که درد و رنج مردم یمن ما را به شدت نگران ساخته است. ازهمین روی، ما اعلام می‌کنیم که از هر تلاشی که به تحقق صلح در یمن منجر شود به صورت جدی حمایت به عمل می‌آوریم.

این مقام عمانی در بخش دیگری از سخنان خود به مسأله فلسطین اشاره کرد و گفت: از دیدگاه ما حقوق مشروع ملت فلسطین باید برآورده شود. وی در رابطه با روابط کشورش با عربستان نیز گفت: در آینده شاهد تحقق اهداف مشترک عربستان و عمان خواهیم بود. سفر هفته گذشته سلطان عمان به عربستان یک سفر تاریخی و حائز اهمیت بود.