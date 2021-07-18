به گزارش خبرنگار مهر، رضا قنبری ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید استاندار خراسان رضوی از پارک علم و فناوری این استان، با بیان اینکه بزرگترین معضلی که شرکتهای دانشبنیان را درگیر کرده، مطالبات دولتی است، اظهار کرد: وجود این معضل بیشتر به خاطر سستی دولت در انجام پروژهها است که این امر سبب میشود شرکتهای دانشبنیان در وصول مطالبات نیز دچار مشکل شوند.
وی، هدف بازدید استاندار و مسئولان استانی از پارک علم و فناوری را آشنایی با مشکلات و موانع پیشروی شرکتهای دانشبنیان بیان کرد و ادامه داد: مشاهده این مشکلات از نزدیک سبب میشود تا اگر راهکاری برای آن مسئله وجود داشت، ارائه دهند و از سوی دیگر، موانعی که شرکتها در فرآیندهای اداری با آن مواجه هستند، بیان شود تا راهکار اساسی در زمان کمتری ارائه شود.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی با بیان اینکه شرکتهای دانشبنیان در حال رشد و توسعه هستند، افزود: یکی دیگر از مشکلات پیشرو، صادرات است که شرکتها با توجه به محدودیتهایی که دارند، امکان صادرات برای آنان فراهم نیست که اگر در این راستا اقدامات سازندهای صورت نگیرد، رشد شرکتهای دانشبنیان متوقف خواهد شد.
وی، توجه به مشکلات زیرساختی و توسعه پارک علم و فناوری را یکی از موارد اصلی طرح شده در بازدید استاندار بیان و اضافه کرد: پارک علم و فناوری محل ایجاد و رشد شرکتهای دانشبنیان در استان است و باید با مشارکت تمام دستگاهها، موانع موجود رفع شود تا اشتغال و تولید محصولات با فنآوری بالا را در استان شاهد باشیم و بتوانیم از دانش به ثروت برسیم.
قنبری، هماهنگسازی عرضه و تقاضا در کنار هم، اطلاعرسانی و ایجاد شبکه دانش تولید را از وظایف پارک علم و فناوری خراسان رضوی برشمرد و افزود: پژوهش و حل مسئله به عهده شرکتهای دانشبنیان است، در واقع اکوسیستمی هستیم که سعی میکنیم حل کننده مسئله را پرورش دهیم نه مجموعهای که وظیفه حل مسئله دارد.
استاندار خراسان رضوی ظهر امروز در قالب برنامه یکشنبههای مانعزدایی، با حضور در پارک علم و فناوری خراسان رضوی از چهار شرکت دانشبنیان بازدید و در مورد مسائل و مشکلات این شرکتها گفتوگو کرد.
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