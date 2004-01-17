نوجوانان مرفه از اعتماد به نفس كمتري برخوردارند

دكتر غلامرضا عليزاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : كودكاني كه در خانواده هاي نسبتا ضعيف اقتصادي بزرگ مي شوند در دوران نوجواني و يا پس از آن كمتر به والدين متكي هستند و نسبت به نوجواناني كه در خانواده هاي مرفه زندگي مي كنند از اعتماد به نفس بالاتري برخوارد هستند .

وي ريشه عدم اعتماد به نفس جوانان را در نداشتن قدرت" نه " گفتن آنان دانست و ادامه داد : بسياري از مصيبتهايي كه امروز اكثر جوانان به آن گرفتار مي شوند اين است كه از اعتماد به نفس كافي برخوردار نيستند تا در برابر درخواست اطرافيان و دوستان كلمه " نه " را بكار ببرند و همين امر عاملي براي ورود آنان به گرداب گرفتاريها خواهد شد .

وي با اشاره به اينكه احترام به نوجوان مي تواند تا حد بسياري در ايجاد اعتماد به نفس در آنان موثر واقع شود افزود : متاسفانه در كشور ما اكثر خانواده ها چندان به مسئله احترام گذاشتن به جوانان اهميت نمي دهند و حتي در مواقعي شخصيت و غرور فرزندان خود را تضعيف مي كنند .

وي تصريح كرد : كودكاني كه مورد ضرب و شتم والدين قرار مي گيرند در دوران نوجواني و جواني اعتماد به نفس خود را به طور كامل از دست مي دهند و در تمامي امور احساس ناتواني مي كنند .

عليزاده افزود : بايد جوانان را در امور مختلف تصميم گيري دخيل كنيم و حتي تصميم گيري در موارد جزيي را به آنان بسپاريم زيرا چنين امري مي تواند در ايجاد اعتماد به نفس جوانان موثر واقع شود .