مرکز واکسیناسیون کرونا توسط ارتش افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ارتش، یک مرکز واکسیناسیون خودرویی کرونا در استان تهران توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور امیر دریادار سیاری و زالی فرمانده ستاد مبارزه با کرونا تهران افتتاح شد.
براساس این گزارش، پس از اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر ضرورت ایجاد مراکز جدید واکسیناسیون، به خصوص در استان تهران، ارتش جمهوری اسلامی ایران یک مرکز تزریق واکسن در محل دژبان ارتش ایجاد کرد تا گروههای هدف با حضور در این مرکز به صورت خودرویی واکسینه شوند و از شدت شلوغی در مراکز دیگر جلوگیری شود.
این مرکز امروز (یکشنبه) با حضور امیر دریادار سیاری معاون هماهنگکننده ارتش، زالی فرمانده ستاد مبارزه با کرونا استان تهران و جمعی دیگر از مسئولان و فرماندهان ارتش رسماً افتتاح شد و از همین امروز نیز کار تزریق واکسن به گروههای هدف را آغاز کرد.
همچنین، مدتی است که واکسیناسیون گروههای هدف علیه ویروس کرونا در کشور آغاز شده و با ورود واکسنهای داخلی به چرخه واکسیناسیون در کنار واکسنهای وارداتی، روند واکسیناسیون سرعت گرفته است.
با این حال، به تازگی مراکز تزریق واکسن کرونا در برخی از استانها از جمله تهران به دلیل ازدحام مردم بسیار شلوغ شده است. در همین راستا و برای جلوگیری از ایجاد چالش در ادامه روند واکسیناسیون در کشور برای ستاد ملی مقابله با کرونا و مردم، ارتش جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر پای کار آمده و به منظور جلوگیری از ایجاد شلوغی و ازدحام مردم، یک مرکز تزریق واکسن در محل دژبان ارتش راهاندازی کرد.
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