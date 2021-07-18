سند تحولی سازمان ثبت مبتنی بر مدیریت جهادی و مبارزه با فساد است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهبهانی معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر این که سازمان ثبت اسناد یکی از واحدهای زیر مجموعه قوه قضاییه و مرجع ثبت رسمی کشور است افزود: این سازمان به وسعت و پهنای کشور خدمات ارائه میدهد و در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و پیشگیری از ورود پروندهها به مراجع قضایی فعال است.
وی اظهار کرد: بسیاری از پروندههای مالی و خانوادگی امروز در سازمان ثبت اسناد و املاک رسیدگی میشود و برای کاهش پروندههای مراجع قضایی موثر است.
بهبهانی گفت: سند تحولی ما مبتنی بر مدیریت جهادی، مبارزه جدی با فساد اداری، حفظ کرامت ارباب رجوع و کارمندان و خدمات دقیق، صحیح و به موقع است لذا مردم حق خدمت گرفتن و ما وظیفه خدمت کردن داریم که باید آن را به موقع و بیمنت انجام دهیم.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در تمامی بخشهای ثبت باید سلامت اداری ارتقا یابد هرچند نظر بر این است که جلوی فساد گرفته شود، اما مبارزه همچنان ادامه خواهد داشت و همه خدمات را به صورت هوشمند ارایه خواهیم کرد
وی برخدمت رسانی صادقانه و جهادی به عموم مردم و مراجعین تاکید کرد و گفت: همه ما در سازمان ثبت اسناد و املاک خادم مردم هستیم و باید تکریم ارباب رجوع و رسیدگی توام با صبوری و دقت را در نظر داشته باشیم.
بهبهانی، حفظ و حراست از اراضی ملی، انفال و بیت المال را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: همکاران ما باید با دقت و سرعت نسبت به صدور اسناد مالکیت اقدام کنند.
در آئین تکریم و معارفه مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان، از زارع مدیر پیشین ثبت استان تقدیر و شهریاری به عنوان مدیر کل جدید ثبت اسناد و املاک استان مازندران معرفی شد.
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