اقدامات ۲۰ ساله آمریکا در افغانستان منطقی نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سخنگوی وزارت خارجه روسیه طی سخنانی اقدامات آمریکا در افغانستان طی ۲۰ سال گذشته را غیر منطقی خواند.

بر اساس این گزارش، «ماریا زاخارووا» گفت: امروز، ما شاهد بیانیه‌هایی هستیم که برخی مدعی منطقی بودن اتمام عملیات (نظامی) آمریکا در افغانستان هستند. این درست نیست. این اتمام منطقی کار نیست، بلکه کوتاهی (آمریکا) است. این سخنان «سرگئی لاوروف» (وزیر خارجه روسیه) است که پس از برگزاری چند نشست در دوشنبه و تاشکند بیان کرد. این کوتاهی است. چراکه تنها افرادی که دارای منطق هستند، می‌توانند اقدامات منطقی انجام دهند. اما درک منطق اقداماتی که ایالات متحده در افغانستان انجام داده غیرممکن است.

زاخارووا که این سخنان را در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه ۱ انجام می‌داد، تاکید کرد که آمریکا هیچ گاه طی بیست سال حضور خود در افغانستان، هیچ گزارشی از اقدامات خود در این کشور به سازمان ملل متحد ارائه نکرده است.

وی افزود: بیست سال زمان طولانی است. و در تمامی این مدت، آمریکا علیرغم تمامی درخواست‌های عمومی مطرح شده و تعهدات خود، هیچگاه گزارشی نه تنها به شورای امنیت سازمان ملل، بلکه به جامعه جهانی نیز ارائه نکرد.

لازم به ذکر است خروج غیر مسئولانه آمریکا از افغانستان بدون اندیشیدن به تبعات و عواقب عدم تعهد واشنگتن در قبال این کشور، منجر به ایجاد جنگ داخلی میان نیروهای دولتی افغانستان و گروه طالبان در این کشور شده است؛ موضوعی که ایالات متحده همواره از قبول آن طی روزهای گذشته طفره رفته و مسئولیتی در قبال این خروج غیر مسئولانه نپذیرفته است.