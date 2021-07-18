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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۹:۴۰

به دنبال وقوع زلزله ۵.۷ ریشتری؛

تیم‌های کارشناسی و امدادرسانی به محل زلزله «خشت» اعزام شدند

تیم‌های کارشناسی و امدادرسانی به محل زلزله «خشت» اعزام شدند

شیراز- مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس گفت: تیم‌های کارشناسی و امدادرسانی به محل وقوع زلزله ۵.۷ ریشتری در «خشت» اعزام شدند.

رحیم آزادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر در عمق ۱۱ کیلومتری زمین منطقه خشت استان فارس را لرزاند.

وی تصریح کرد: تیم‌های کارشناسی، امداد رسانی و هلال احمر به منطقه اعزام شدند و تا این لحظه گزارشی از خسارت اعلام نشده است.

بنابراین گزارش، مطابق برآورد اولیه مؤسسه ژئوفیزیک زمین لرزه‌ای به شدت ۵.۷ ریشتر در مرز فارس و بوشهر حوالی «خشت» به وقوع پیوست که در مناطق مختلف استان فارس احساس شد.

زمان وقوع این زلزله ساعت ۱۹ و ۰۴ دقیقه و ۱۹ ثانیه امروز یکشنبه اعلام شده است.

عمق وقوع این زمین لرزه ۱۱ کیلومتری از سطح زمین و مرکز این زمین لرزه بر اساس گزارش مرکز زلزله نگاری کشور به طول و عرض جغرافیایی ۵۱.۲۳ و ۲۹.۶۷ بوده است.

این زلزله در ۱۶ کیلومتری خشت (فارس)، ۲۱ کیلومتری وحدتیه (بوشهر) و ۲۲ کیلومتری کنار تخته (فارس) رخ داده است.

کد مطلب 5260935

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