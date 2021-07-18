رحیم آزادی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر در عمق ۱۱ کیلومتری زمین منطقه خشت استان فارس را لرزاند.
وی تصریح کرد: تیمهای کارشناسی، امداد رسانی و هلال احمر به منطقه اعزام شدند و تا این لحظه گزارشی از خسارت اعلام نشده است.
بنابراین گزارش، مطابق برآورد اولیه مؤسسه ژئوفیزیک زمین لرزهای به شدت ۵.۷ ریشتر در مرز فارس و بوشهر حوالی «خشت» به وقوع پیوست که در مناطق مختلف استان فارس احساس شد.
زمان وقوع این زلزله ساعت ۱۹ و ۰۴ دقیقه و ۱۹ ثانیه امروز یکشنبه اعلام شده است.
عمق وقوع این زمین لرزه ۱۱ کیلومتری از سطح زمین و مرکز این زمین لرزه بر اساس گزارش مرکز زلزله نگاری کشور به طول و عرض جغرافیایی ۵۱.۲۳ و ۲۹.۶۷ بوده است.
این زلزله در ۱۶ کیلومتری خشت (فارس)، ۲۱ کیلومتری وحدتیه (بوشهر) و ۲۲ کیلومتری کنار تخته (فارس) رخ داده است.
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