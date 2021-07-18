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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۹:۳۸

بعد از زلزله ۵.۷ ریشتری؛

«خشت» مجدد تکان خورد/ وقوع ۴ پس‌لرزه

«خشت» مجدد تکان خورد/ وقوع ۴ پس‌لرزه

شیراز- پس از وقوع زلزله ۵.۷ ریشتری در مرز فارس و بوشهر ، دقایقی قبل مجدد «خشت» تکان خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق برآورد اولیه مؤسسه ژئوفیزیک بعد از وقوع زلزله ۵.۷ ریشتری دو پس لرزه دیگر در مرز فارس و بوشهر به وقوع پیوست.

بر اساس برآورد مؤسسه ژئوفیزیک پس لرزه اول به شدت ۳.۶ ریشتر در مرز فارس و بوشهر در حوالی «خشت» به وقوع پیوست.

زمان وقوع این زلزله ساعت ۱۹ و ۲۰ دقیقه و ۳۲ ثانیه امروز یکشنبه اعلام شده است. عمق وقوع این زمین لرزه ۱۰ کیلومتری از سطح زمین و مرکز این زمین لرزه بر اساس گزارش مرکز زلزله نگاری کشور به طول و عرض جغرافیایی ۵۱.۳۹ و ۲۹.۵۹ بوده است.

این زلزله در ۵ کیلومتری خشت (فارس)، ۶ کیلومتری کنار تخته (فارس) و ۱۹ کیلومتری وحدتیه (بوشهر) رخ داده است.

همچنین پس لرزه دوم به شدت ۳.۸ ریشتر در استان فارس حوالی خشت در ساعت ۱۹ و ۲۴ دقیقه و ۳۰ ثانیه امروز یکشنبه به وقوع پیوست.

پس لرزه سوم نیز به شدت ۳.۸ ریشتر در استان فارس حوالی بابامنیر در ساعت ۱۹ و ۲۴ دقیقه و ۳۲ ثانیه امروز به وقوع پیوست. پس لرزه چهارم نیز ۱۹ و ۳۸ دقیقه و ۴۳ ثانیه حوالی خشت را تکان داد.

کد مطلب 5260950

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