به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی، انتصاب حجتالاسلام والمسلمین سیدحسن ربانی به نمایندگی ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی را تبریک گفت.
متن پیام سرلشکر باقری به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای حاج سیدحسن ربانی (دامت توفیقاته)
با سلام و تحیات؛
انتصاب مبارک جنابعالی به "نمایندگی ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی " که بیانگر حُسن اعتماد مقام عظمای ولایت و رهبری (مدظلهالعالی) و تعهد، لیاقت و شایستگیهای آن برادر عزیز است را تبریک عرض میکنم.
دوام توفیق آن روحانی ارجمند و برخوردار از روحیه انقلابی و مردمی و پیشینه موفق در مدیریت جهادی؛ در این سنگر خطیر و مقدس تحت عنایات حضرت ولیعصر (عج) و تبعیت از رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) را از درگاه ربوبی طلب میکنم.
سرلشکر پاسدار محمد باقری
رئیس ستادکل نیروهای مسلح
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