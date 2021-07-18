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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۲۰:۲۴

با اعزام یک پرواز؛

فرانسه اتباع خود را از افغانستان خارج کرد

فرانسه اتباع خود را از افغانستان خارج کرد

فرانسه اعلام کرده که با اعزام یک پرواز ویژه، اتباع عادی و دیپلماتیک خود را از افغانستان خارج کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، فرانسه اعلام کرده که اتباع خود را با پروازی ویژه از افغانستان خارج کرده است.

این تصمیم دولت فرانسه با توجه به تشدید درگیری‌ها میان نیروهای ارتش افغانستان با اعضای گروه طالبان اعلام شده است.

در همین ارتباط گفته شده است که پاریس علاوه بر اتباع فرانسه، کارمندان افغان شاغل در سفارت این کشور در کابل و بستگانشان را نیز از افغانستان خارج کرده است.

پیشتر فرانسه از همه اتباع خود خواسته بود تا به دلیل تحول اوضاع امنیتی در افغانستان و نبود چشم‌اندازی مثبت حداقل در کوتاه مدت خاک این کشور را ترک کنند.

با این حال گفته شده که نمایندگی دیپلماتیک فرانسه در کابل علیرغم شرایط امنیتی موجود همچنان باز است و فعلاً به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

کد مطلب 5260976

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