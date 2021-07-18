۱۱ نفر بیمار جدید کرونایی در زنجان شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱ نفر دیگر به آمار مبتلایان به کرونا ویروس بستری شده در استان زنجان افزوده شده است.

از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون ۲۷ هزار و ۵۲۳ نفر به علت ابتلا و یا مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی استان نمونه برداری یا بستری شده اند.

از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز ۸ هزار و ۲۳۳ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده اند.

در ۲۴ ساعت گذشته با جان باختن یک بیمار کرونایی دیگر تعداد جان باختگان مبتلا به کرونا ویروس در استان به هزار و ۵۱۳ نفر رسید.

در استان زنجان هم اکنون ۲۱۲ نفر به علت ابتلا به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.