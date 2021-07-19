گران کردن نان شبهه ایجاد اضطراب روانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: چندی پیش نمایندگان بیانیه ای درباره حمایت از کار کودکان و نوجوانان امضا کردند و متأسفانه به آن توجه نشد. گروه کودک و نوجوان شبکه های یک و دو سیما زمانی زبانزد بودند اما آن طور که باید و شاید در این بخش برنامه های فاخر تولید نمی شود.

وی بیان کرد: مطلب دیگر آن است که شنیده می شود رئیس جمهور می خواهد خط لوله نفت گوره به جاسک را پیش از موعد مقرر افتتاح کند و این تظاهر و عوام فریبی برای افتتاح خط لوله ای که هنوز تکمیل نشده، معنایی ندارد.

نقدعلی تصریح کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی باید جلوی این عوام فریبی رئیس جمهور را بگیرد و معنایی ندارد که افتتاح خط لوله ای که بخش قابل توجهی از آن باقی مانده به عنوان کار انجام شده دولت قلمداد شود.

وی در ادامه جلسه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به کنگره حج، گفت: مقام معظم رهبری بحث مقاومت در برابر آمریکا در افغانستان را در این پیام گوشزد کردند و ما برای این مقاومت آماده ایم.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: این روزها شاهد کمبود آب و قطعی برق هستیم و در این شرایط گران کردن نان هیچ معنایی ندارد و فقط شبهه ایجاد اضطراب روانی برای مردم را ایجاد می کند.