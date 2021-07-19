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۲۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۵۹

نقدعلی در تذکر شفاهی:

گران کردن نان شبهه ایجاد اضطراب روانی دارد

گران کردن نان شبهه ایجاد اضطراب روانی دارد

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی گفت:گران کردن نان هیچ معنایی جز شبهه ایجاد اضطراب روانی برای مردم ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: چندی پیش نمایندگان بیانیه ای درباره حمایت از کار کودکان و نوجوانان امضا کردند و متأسفانه به آن توجه نشد. گروه کودک و نوجوان شبکه های یک و دو سیما زمانی زبانزد بودند اما آن طور که باید و شاید در این بخش برنامه های فاخر تولید نمی شود.

وی بیان کرد: مطلب دیگر آن است که شنیده می شود رئیس جمهور می خواهد خط لوله نفت گوره به جاسک را پیش از موعد مقرر افتتاح کند و این تظاهر و عوام فریبی برای افتتاح خط لوله ای که هنوز تکمیل نشده، معنایی ندارد.

نقدعلی تصریح کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی باید جلوی این عوام فریبی رئیس جمهور را بگیرد و معنایی ندارد که افتتاح خط لوله ای که بخش قابل توجهی از آن باقی مانده به عنوان کار انجام شده دولت قلمداد شود.

وی در ادامه جلسه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به کنگره حج، گفت: مقام معظم رهبری بحث مقاومت در برابر آمریکا در افغانستان را در این پیام گوشزد کردند و ما برای این مقاومت آماده ایم.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: این روزها شاهد کمبود آب و قطعی برق هستیم و در این شرایط گران کردن نان هیچ معنایی ندارد و فقط شبهه ایجاد اضطراب روانی برای مردم را ایجاد می کند.

کد مطلب 5261373
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
      0 0
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      لعنت خدا به دولتی هوایی که حتی در روزهای آخر عمر خودهمه چنان و به مردم فشار وارد می کنند نان دوبار گرانشد
    • شهروند IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
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      واقعا آقای نماینده دردناک که شماومسولین بعدازیک سال درموردنان اظهارنظرمی کنید،یکسال مامردم هرروز نان کوچکتروگرانترازدیروز می خریم حالا اظهارنظرمی کنید،ملت ایران رواززندگی پرنده ماندن بی زارکردید،،ازماگذشت،جوانان مابی انگیزه ودپرس ند،الهی هرکس به این آب وخاک خیانت کرددردنیاواخرت رسواشود

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