عملکرد آرسنال رضایت بخش بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه آرسنال، آرسن ونگر پس از پیروزی 2 بر یک تیمش مقابل اینتر که منجر به قهرمانی این تیم در رقابت های چهارجانبه امارات شد، گفت: قهرمانی در این رقابت ها یک هدف بزرگ بود و من از اینکه تیم ما در این تورنمنت عملکرد قابل قبولی داشت بسیار خرسندم. تیم ما در بازی تیمی بسیار موفق عمل کرد و به نظر من این مهم ترین موضوع است.

سرمربی فرانسوی آرسنال در ادامه با ستایش رابین فن پرسی مهاجم هلندی تیم خود گفت: ما در این رقابت ها به این امر پی بردیم که رابین می تواند گل های ویژه به ثمر برساند. تیم ما در این تورنمنت موقعیت های گلزنی فراوانی را خلق کرد و آنچه نظر مرا جلب کرده بازی تیمی آرسنال است.

تیم فوتبال آرسنال در تورنمنت چهارجانبه امارات که با حضور این تیم و تیم های اینتر میلان، پاریسن ژرمن و والنسیا برگزار شد به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.