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۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۵۹

200 واحد مسکونی ویژه معلولان بهزیستی در سمنان احداث می شود

200 واحد مسکونی ویژه معلولان بهزیستی در سمنان احداث می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: 200 واحد مسکونی ویژه معلولان بهزیستی از مصوبات سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان سمنان در استان احداث می شود.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش از این نیز 100 واحد مسکونی به دنبال سفر رهبر معظم انقلاب ویژه معلولان این استان احداث شد که 30 واحد آن روستایی و 70 واحد آن شهری است که با وام بلاعوض در اختیار معلولان قرار گرفت.

محمدعلی طاهری افزود: علاوه بر واحدهای مسکونی یاد شده، تهیه جهیزیه برای 200 زوج جوان تحت پوشش بهزیستی، ساخت اردوگاه تفریحی و آموزشی و تربیتی ویژه معلولان در دامغان با تامین اعتبار از سوی وزارت رفاه نیز از دیگر مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان سمنان است.

وی ساخت مکان نگهداری شبانه روزی معلولان در استان را از دیگر مصوبات آخرین سفر دوره ای رئیس جمهوری عنوان کرد.

کد مطلب 526198

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