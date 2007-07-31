مهندس مهدی گلشنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ایمن سازی بازی کودکان در پارکها با درنظر گرفتن محیط بازی و همچنین وسائل آن، همه ساله یک ماه قبل از تابستان و آغاز تعطیلات، با نظارت و کنترل وسائل، رفع نقص و رنگ آمیزی آنها درمناطق 22 گانه شهرتهران در دستور کار قرار می گیرد.

وی افزود: در زمینه ایمن سازی محیط، استفاده از کفپوش های مخصوص که عمدتا فومهای ویژه فضاهای باز شهری هستند در بسیاری از پارکها مورد استفاده قرارگرفته که در2تا 3 سال آینده این کفپوشها در پارکهای دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرد که این امر می تواند کاهش صدمه دیدگی کودکان را هنگام بازی به همراه داشته باشد.

معاونت آموزش و امور مناطق سازمان زیباسازی شهرداری تهران تأکید کرد: در زمینه وسائل بازی و تفریحی پارکها ، فاصله چندانی را با کشورهای پیشرفته نداریم و کلیه استانداردهای خاص این حوزه هم اکنون توسط متخصصان وکارشناسان نظیر طراحان صنعتی و مبلمان شهری مورد توجه قرار می گیرد.

گلشنی تصریح کرد: استفاده از وسائل بازی ساخته شده از فایبر گلاس و پلاستیک، توجه به کاهش جذب حرارت در این وسائل ودر نظر گرفتن سایر مشخصه ها نظیر فرم، جنس و شکل آنها می تواند در افزایش ایمنی این وسائل و کاهش صدمات احتمالی کودکان موثر باشد.

وی ابراز امیدواری کرد ، با روند روبه رشد ایمن سازی بازی کودکان در پارکها و الگوبرداری از دستاوردهای کشورهای دیگر در این خصوص و همکاری شرکتهای سازنده داخلی و واردکننده ، ظریب ایمنی وسائل بازی افزایش قابل توجهی را داشته باشد.