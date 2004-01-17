وزارت نفت بايد 2/16 ميليارد دلار از درآمد دولت را تامين كند

عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: براساس مصوبات كميسيون انرژي مجلس وزارت نفت بايد ازمحل فروش نفت بيش از 2/16 ميليارد دلار را به خزانه دولت وصول كند .

نعمت الله عليرضايي اضافه كرد : وزارت نفت قيمت نفت را در سال آينده بين 20 تا 22 دلار درنظر گرفته است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در نظر گرفتن اين قيمت براي سال آينده منطقي است گفت: سال گذشته عليرغم نگراني هايي كه وجود داشت ، 30 درصد بيش از آنچه كه پيش بيني شده بود درآمد از نفت نصيب كشور شد كه به حساب ذخيره ارزي ريخته شد.

اين در حاليست كه بسياري از كارشناسان بازار نفت معتقدند قيمت نفت به دليل ورود عراق به بازارهاي جهاني و افزايش توليد كشورهاي غير اوپك با كاهش مواجه خواهد شد.

براساس گزارشهاي منتشره در سال جاري ميلادي ميزان افزايش تقاضاي جهاني يك ميليون و200 هزار بشكه خواهد بود كه تمامي اين رشد تقاضا توسط كشورهاي غير اوپك تامين خواهد شد .