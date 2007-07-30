دانش آموزان به عضویت تحریریه دانش آموزی در می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره آموزشی در قالب دو مرحله مکاتبه ای و حضوری برگزار می شود و در مرحله نخست دانش آموزان هفت جزوه حاوی مباحثی از قبیل در آمدی بر علم ارتباطات ، خبر، مصاحبه، گزارش خبری ، گزارش توصیفی و گزارش تحقیقی را فرا می گیرند.

بر اساس این گزارش ، در مرحله حضوری نیز که در پایان دوره آموزش مکاتبه ای برگزار می شود اعضای تحریریه دانش آموزی آینده سازان از سراسر کشور به تهران آمده و در کلاس ها وکارگاه های آموزشی شرکت خواهند کرد. همچنین بازدید از دفاتر تحریریه چندین روزنامه و خبرگزاری از دیگر برنامه های دانش آموزان خواهد بود.

همچنین، شناخت استعدادهای دانش آموزان سراسر کشور به منظور رشد و ارتقاء در حوزه مطبوعات، آموزش نیروها با پتانسیل مطلوب در مقطع دانش آموزی با جهت گیری تسهیل ارتباطات استانی در امر خبر و اطلاع رسانی و تشکیل و راه اندازی نشریات استانی با استفاده از نیروهای آموزش دیده در تحریریه دانش آموزی از دیگر اهداف برگزاری دوره های آموزشی تحریریه دانش آموزی آینده سازان است .

گفتنی است ، در این دوره آموزشی دانش آموزان با مباحثی همچون ارزش های خبری، عناصر خبری ، لید، نگارش خبر ، خصوصیات خبرنگار و گزارشگر ، تکنیک های گزارشگری ، مثلث خبری ، و پرسش و تمرین آشنا می شوند.

شایان ذکر است ، نخستین دوره آموزشی تحریریه دانش آموزی در پاییز و زمستان 85 برگزار شد.