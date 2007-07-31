ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی در خراسان شمالی تشکیل شد

میرعلم سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: این ستاد با حضور دو هزار نفر از اهالی خراسان شمالی به منظور امر به معروف و ارشاد مردم در مناطق مختلف استان ساماندهی شده است.

وی اظهار داشت: اقشار مختلف از قبیل استاد دانشگاه تا کارگران ساده و افراد شناخته شده و متدین محلات عضو این ستاد هستند که در هسته های مختلف برای اطلاع رسانی اخبار معضلات اجتماعی به دادستان و دادسر، فعالیت می کنند.

سیدی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار مراجع رسمی به ویژه وزارت کشور، خراسان شمالی در سال گذشته از نظر امنیت مطلوب، رتبه هفتم کشور را داشته است.

وی با اشاره به اینکه اراذل استان شناسنامه دار شده اند، تصریح کرد: تعداد اراذل و اوباش در خراسان شمالی محدود است و جرم کلان آنها، مزاحمت های نوامیس و چاقوکشی است.

سیدی یادآور شد: به جز قاچاق مواد مخدر که امری کشوری و جهانی است، خوشبختانه جرایم خشن و سازمان یافته در استان به ندرت اتفاق می افتد به نحوی که در طول سه سال تشکیل دادسراها در سطح استان، سرقت مسلحانه تنها سه یا چهار مورد بوده است.

وی در خصوص نحوه همکاری و رفتار این ستاد با مجرمان تصریح کرد: هیچ مقامی حق اهانت و شکنجه مجرمین را ندارد و هر گونه اعترافی که در حین ضرب و شتم گرفته شود بی ارزش است، علاوه بر آن حقوق شهروندی افراد باید بر مبنای تعالیم اسلام و قرآن مصون بماند.