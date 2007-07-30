115 شورای سازش در استان اصفهان راه اندازی شد

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی سازمان کار و امور اجتماعی اصفهان علیرضا صابریان افزود: بر اساس دستورالعمل هفتم اسفندماه سال 84 معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، این اصل برای اجرای هر چه بهتر اصل 157 قانون کار به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: تا کنون 75 شورا در سطح کارگاه و 35 شورا در سطح انجمن صنفی تشکیل شده است.

این مقام مسئول افزود: از ابتدای سال گذشته تا کنون 983 پرونده به شوراهای سازش رسیده است که از این تعداد 592 مورد (60 درصد) به سازش منجر شده است.

صابریان در بخش پایانی سخنان خود میانگین رسیدگی به پروند های ارجاع شده در شوراهای سازش را 15 روز بیان کرد.