"همسر اول" شاندر ناگور ترجمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، "فرانسواز شاندرناگور" نویسنده فرانسوی عمده شهرت خود را مدیون رمان های تاریخی اش است. وی از سال 1995 تاکنون عضو هیات اصلی جایزه ادبی گنکور فرانسه است.

رمان "همسر اول" با درونمایه اجتماعی به مسائلی چون طلاق و فروپاشی زندگی در قالب اتوبیوگرافی پرداخته است. این کتاب را نشر نگاه منتشر خواهد کرد.

مجموعه داستان "دیوار گذر" عنوان اثر دیگری با ترجمه اصغر نوری است. "دیوار گذر" شامل ده داستان کوتاه از مارسل امه است. به گفته نوری، فضای تمام این داستان ها به آثار چخوف شباهت دارد و در زمره آثار طنز سیاه و انتقادی به حساب می آید. این مجموعه را نشر ماهی عرضه می کند.

اصغر نوری پیش از این چند نمایشنامه و دفتر شعر را ترجمه و روانه بازار کتاب کرده است.