حیات زیست تالاب گاوخونی اصفهان در معرض خطر است

مریم فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: تالاب گاوخونی اصفهان در سال 1975در کنوانسیون بین المللی تالاب ها ثبت شده و متاسفانه اکنون در معرض نابودی قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: تالاب گاوخونی از لحاظ بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و زیستگاه پرندگان بسیاری است که پس از خشکسالی زاینده رود، این تالاب نیز خشک شد و بعد از آن سازمان آب منطقه ای اصفهان و وزارت نیرو حق آبه ای به این تالاب اختصاص نداده است.

فرهمند اظهار داشت: بعد از انقلاب حق آبه این تالاب 172 میلیون متر مکعب در سال بوده است که در حال حاضر سازمان آب منطقه ای استان این مسئله را قبول ندارد.

این مسئول در خصوص تخصیص آب زاینده رود اعلام کرد: مصارف صنعتی، کشاورزی و آب شرب در اولویت هستند بر همین اساس آنچه وارد تالاب می شود از زهاب اراضی کشاورزی است و گاهی اوقات فاضلاب نیز وارد این تالاب می شود.

وی تصریح کرد: به دلیل وجود کود شیمیایی، شور بودن زمین حواشی تالاب که در نتیجه منتج به جذب آب شور در زمین می شود، این تفرج گاه را با خطر نابودی مواجه کرده است.

فرهمند یادآور شد: از منطقه 16 بندی (بند فارسان) مسیر آب منحرف می شود و به کانال های آبیاری می رود و دیگر هیچ آبی به سمت تالاب هدایت نمی شود.

به گفته وی در سال های گذشته هزاران پرنده از نوع سولامینگو و ... وارد این منطقه می شدند اما این تالاب دیگر دارای شرایط پذیرش پرندگان مختلف نیست.