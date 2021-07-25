به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدتقی حسینی طباطبایی رئیس مجتمع دارویی درمانی هلال ایران گفت: با توجه به اینکه این مجتمع، یک مرکز خیریه وقفی است و بنا بر اهداف بشردوستانه هلال‌احمر و نیت واقف زرتشتی آن در مواقع بحران در کنار مردم است، اقدامات اولیه برای راه‌اندازی مرکز واکسیناسیون عمومی کرونا در تفاهم نامه‌ای با همکاری سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است.

وی اظهار کرد: به‌منظور عملیاتی شدن این پروژه، برنامه‌ریزی لازم با برگزاری جلسات مشترک همفکری میان مدیران و مسئولان مجتمع دارویی درمانی هلال ایران، نمایندگان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سازمان داوطلبان، جمعی از خیرین، مسئولان شهرداری ناحیه ۶ منطقه ۴، بسیج حوزه ۱۵۵ ثامن الائمه و اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی انجام شده است.

وی با اشاره به تعهدات مجتمع به منظور انجام اقدامات تاسیساتی، تأمین مکان و برخی تجهیزات مورد نیاز افزود: هر کدام از نهادهای همکار در پروژه، انجام بخشی از کار را بر عهده گرفته‌اند تا به بهترین شکل ممکن، خدمات واکسیناسیون مردم را به سرانجام برسانیم.

حسینی طباطبایی از تشکیل چهار کمیته بهداشتی و درمانی، پشتیبانی، ایمنی و انتظامات و تبلیغات و اطلاع رسانی خبر داد و گفت: در صدد هستیم تا با تشکیل این کمیته‌ها خدمات واکسیناسیون عمومی را با نظم و شایستگی به مردم عزیز ارائه کنیم. انتظار می‌رود که روزانه پذیرای تعداد ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر باشیم و تکریم و پاسخگویی صحیح به این افراد وظیفه ما خواهد بود.

وی در خصوص نحوه حضور افراد دریافت کننده واکسن کرونا گفت: این افراد در سامانه واکسیناسیون کرونا طبق اولویت بندی‌های اعلام شده ثبت نام کرده و پیامک حاوی تاریخ و ساعت حضور در مرکز واکسیناسیون را دریافت کرده‌اند.