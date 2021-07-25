نامه همدردی هنرمندان فارس با مردم خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از هنرمندان استان فارس طی نامه‌ای با مردم استان خوزستان اعلام همدردی کردند و خواستار رفع مشکلاتشان شدند.

این نامه بدین شرح است:

به نام خداوندگار مهربان

صدای پای آب آید به گوشم

که فریادی کشد اینک خموشم

صدایی از پی درد است جانم

چنان سوزاند اینک استخوانم

خوزستان همواره در سالیان گذشته وفادارانه در کنار کشور ایستاده است، خوزستان با شیره جانش همراه و همدل با مردم ایران زمین علاوه بر ایستادگی در هشت سال دفاع مقدس در تمام سالیان پس از جنگ دینش را به همه کشور ادا کرده است و امروز شایسته نیست مردمان مظلومش از اصلی ترین حق حیات و زندگی محروم باشند.

ما در برابر مردم شریف خوزستان وظیفه و دِین تاریخی داریم همه ما انسانیم و رنج را درک می‌کنیم، بی آبی را می‌فهمیم وزجر می‌کشیم، در این هنگامه بحران همانند همه ایرانیان که قلبشان برای خاک و مرز و بوم شأن می تپد در کنار مردم همیشه پایدار خوزستان ایستاده‌ایم.

متولیان، مسئولان و کارشناسانی که امروز مسئولیتی بر دوش دارید، آنچه در گذشته اتفاق افتاده و منجر به این نابسامانی شده است، یا اینکه تقصیر بر گردن کیست امروز چندان اهمیتی ندارد و باید ریشه‌های تقصیر را پس از رفع بحران بررسی کرد تا دگرباره شاهد این اتفاقات نباشیم.

آنچه اهمیت دارد اقدامی اساسی و تأثیرگذار در بهبود زیست مردمانی است که امروز در دشوارترین وضعیت به سر می‌برند.

امروز که مسئولیت دارید، بی‌درنگ تدبیر کنید به خوزستان عزیز آب برسانید و برای کم آبی سراسر این استان، با مشورت اهالی فن و متخصصان، اندیشه‌ای ماندگار و کاری درست و علمی انجام دهید.

بی تردید هنرمندان فارس نیز همانند سایر مردم کشور بی‌توجهی به خوزستان را بر نمی‌تابند و سراسر این استان را سرسبز و آباد می‌خواهیم.

قلب تپنده ما

آبروی ما

نور چشم ما

خوزستان تشنه است

گروهی از هنرمندان فارس امضا کنندگان:

به ترتیب حروف الفبا؛ کامران آرایش کشکولی (کارگردان و بازیگرتئاتر) عمران آرایش کشکولی (بازیگرتئاتر) فرهاد ارشاد (نویسنده و کارگردان تئاتر) محسن استواری (بازیگر و کارگردان تئاتر) روح الله اسماعیلی (طراح) آرزو اسماعیلی (روزنامه نگار هنری) بردیا احمدی سعدی (مدرس موسیقی، نوازنده و خواننده) محسن احمدی (بازیگر) بصیرت اکبری (بازیگر تئاتر و تلویزیون) حامد افسر (بازیگر و کارگردان تئاتر) فخری امامی (بازیگر تئاتر و سینما) نادیا امیری (کارگردان و طراح گریم) زهرا انصاری (بازیگر) شجاع انوری (نقاش و گرافیست) جعفر باقری (بازیگر) محمدجواد بحرانی (بازیگر) یاسمن بحرینی (بازیگر) شهرزاد بداغی (بازیگر سینما و تئاتر) امیر بهبودنیا (نویسنده، بازیگر و کارگردان سینما- تئاتر) نگین بهمنی (بازیگر) فاطمه بهمنی (بازیگر) مجتبی بیانی (پرفورمر و منتقد هنری) بهادر پورفاضلی (طراح و معمار) مسعود پیرانی (مدرس موسیقی، گرافیست و موشن گرافیک) مژده پیشدست (نویسنده و طراح) شهربانو ثابت (عکاس) نوید جعفری (بازیگر و کارگردان تئاتر) ناصرجعفری (بازیگر) فرانک جواد پور (بازیگر) بهنام چارئی (طراح گرافیک، طراح صحنه و کارگردان تئاتر) احمدرضاچکن (بازیگر) یعقوب چکن (بازیگر) رضا چهره نگار (نویسنده و فیلمنامه نویس) عباس چهل تنان (نویسنده و کارگردان و سرپرست گروه تئاتر پویا) لیلاحسنی (بازیگر) اردلان خرم نیا (کارگردان و طراح گریم) امیر خواجه میرکی (کارگردان و بازیگر تئاتر) سمیرا حسنی (بازیگر) غلامرضا قنبری (موسیقی تئاتر) مجتبی حسینی قیری (نویسنده وکارگردان) پرهام حسینی قیری (بازیگر) فاطمه خلیلی (طراح-معمار- سرامیست و کاشی هفت رنگ) علی دبیر (بازیگر) ساسان دسی (منتقد فیلم و روزنامه نگار) احمدرضا دهقانی (هنرمند تاتر) محمد ذبیحی نیا (خواننده پاپ و فعال اجتماعی) محمد رضا راستگو (نویسنده و کارگردان تئاتر) مصطفی رحمانی (آهنگساز تئاتر) هانیه رحمانی (موسیقی تئاتر) زهرا رحمانی (بازیگر) محمد علی رحیمی (منتقد هنری و ناشر) کاظم روزیطلب (بازیگر تئاتر و سینما، کارگردان) فاطمه روستا (بازیگر) لیدا زحمتکش (مدرس موسیقی و خواننده) ملیحه زحمتکش (عروسک ساز و عروسک گردان تئاتر و تلویزیون) بهاره زینلی (بازیگر) حسن زینلی (بازیگر) مهشید زینلی (بازیگر) عباس سالاروند (بازیگر) احمد سپاسدار (نویسنده و کارگردان تئاتر) هومن سپاسدار (مدرس موسیقی) محمود سپاسدار (مدرس موسیقی) زهرا ستاری (بازیگر، عروسکساز) محسن ستایشگر (بازیگروطراح) سعید سیمی (بازیگر و کارگردان) ملیحه شاملی (عکاس و گرافیست) رامین شه منش (نویسنده، بازیگر و کارگردان سینما و تئاتر) امیرصادقی (نویسنده سینما و تئاتر) سکینه صادقی (فیلم‌نامه نویس وداستان نویس) شهرام صالحی (نویسنده و کاریکاتوریست) سیاوش صفری نژاد (کارگردان، بازیگر و مدرس) بهزاد طاهریان (مجسمه ساز) علیرضا عباسی (عکاس) علیرضاعباسی (بازیگر) طیبه عقبی حسینی (نویسنده) منصور غارثی فرد (سرپرست گروه تئاتر مهرگان) فاطمه غلامی (بازیگر) کرامت غلامی (بازیگر) مهدی غلامی (بازیگر) علی رضا فرازمندنیا (فعال تاتر) جمشید فروزانی (بازیگر تئاتر) مهدی فقیه (بازیگر تئاتر و سینما) طاها فقیه (کارگردان سینما) زهرا قربانی (عروسک ساز و عروسک گردان) فضل الله کاظمی (بازیگر تئاتر) حمید کفاش (بازیگر و کارگردان) سعید کامکار (بازیگر) پرویز کریمی (نوازنده) ملیکا کریمی (بازیگر) هومان کریمی (بازیگر) سپیده کشاورز (بازیگر) فرزاد لطفی (بازیگر) زهرا محمدی (بازیگر) حوری محمودی (نقاش و عکاس) عاطفه مدنی (بازیگر تئاتر) امیر مر (نویسنده و مستند ساز) مهری منصوری (کارگردان و بازیگر) سارا معصومی (موسیقی تئاتر) اعظم مرتضوی (بازیگر) محمد علی منتظمی ((محمد علی امامی) عکاس صنعتی) سعید منتظمی (امیر امامی) نوازنده و مدرس موسیقی سنتی) فریبرز مولازاده (نویسنده و فیلمساز) خلیل مولودی (بازیگر تئاتر) شهرزاد مهرآبادی (نویسنده، بازیگر و دراماتراپ) محمد ناصری راد (فیلمبردار و مستندساز) حمید نشاط (نویسنده، شاعر و منتقد) سعید نظری (بازیگر، کارگردان تئاتر) امیر حسین نعمت الهی (بازیگر) پوریا نعمت الهی (کارگردان و بازیگر) فریبا نعمت الهی (بازیگر) مهرداد نعمت اللهی (نویسنده و بازیگر) نیلوفر نعمت الهی (بازیگر) دانیال نفریان (نویسنده و کارگردان تئاتر) نوید نیک کار (مدرس موسیقی و خواننده) زهرا نوروزی (بازیگر) محمد رضانوروزی (آهنگساز تئاتر) مهدی نوروزی (بازیگر) روح الله هاشم پور (نویسنده و کارگردان) میترا یونس پور (بازیگر)