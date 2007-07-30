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۸ مرداد ۱۳۸۶، ۱۹:۲۴

تمدید مهلت ارسال آثار جشنواره رسانه ‌ای " برای بهتر زیستن"

ستاد برگزاری نخستین جشنواره رسانه‌ای " برای بهتر زیستن" مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره را تا پایان مرداد ماه تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دبیرخانه نخستین جشنواره رسانه ‌ای برای بهتر زیستن اعلام کرد: به دلیل کوتاه بودن مهلت فراخوان آثار (20 اردیبهشت تا 10 مرداد) براساس پیشنهاد برخی از متقاضیان شرکت در جشنواره، مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنوراه تا پایان مرداد ماه تمدید شده است.

بنابر این گزارش ،علاقه‌ مندان به شرکت در جشنواره رسانه ای برای بهتر زیستن می ‌توانند در رشته‌ های ده گانه خبر، گزارش، مقاله، گفت و گو ، عکس، کاریکاتور، طراحی، تصویرسازی، گزارشهای تلویزیونی، گزارشهای رادیویی ، تیزرها و کلیپهای اطلاع رسانی و آگاهی ، آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در خیابان مطهری، بعد از چهار راه سهروردی، روبه روی باشگاه بانک سپه، پلاک 56 ، طبقه دوم ارسال کنند.

علاقه مندان برای آگاهی از موضوعات مرتبط با این جشنواره، کسب اطلاعات بیشتر و حتی ثبت نام اینترنتی ، می ‌توانند به سایت www.forbetterlife.ir‌ مراجعه کنند.

شایان ذکر است ، نخستین جشنواره رسانه ‌ای " برای بهتر زیستن" به همت سازمان بهزیستی کشور و با همکاری دفتر پیشگیری از آسیبهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می ‌شود.

این جشنواره در بخش انتخاب آثار برتر رسانه ‌های اجتماعی،‌ آثاری که از ابتدای سال 85 تا پایان تیر ماه 86 چاپ شده باشد را مورد بررسی و داوری قرار داده و به نفرات اول و دوم ، 9 و 7 سکه بهار آزادی اهدا می کند. علاوه بر این به آثاری که به مرحله نهایی داوری راه پیدا کنند نیز جوایز ارزنده ‌ای اهدا می‌ شود.

کد مطلب 526528

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