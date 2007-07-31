اخبار کوتاه از ورزش مازندران

- به گزارش خبرنگار مهر در ساری، کودکان ساروی بادبادک های خود را در جشنواره بزرگ بادبادک های این شهرستان به پرواز در می آورند. این جشنواره با هدف ایجاد فضای شاد و سرگرم کننده برای کودکان و خانواده ها روز جمعه 13 مرداد از ساعت 16 تا 19 در پلاژ شهرداری ساری صورت می گیرد و کودکان رده های سنی 4 تا 7 سال بادبادک های خود را در رقابتی به پرواز در می آورند.

- یک دوره مسابقه کشتی لوچو(ورزش محلی مازندران) در روستای لیمون ساری برگزار شد. در این دوره از مسابقات 22 کشتی گیر از 15 روستا شرکت کردند و در پایان آن، اسماعیل رضائی کلانتری مقام سر پهلوانی را کسب کرد. از 10 کشتی گیر برنده دیگر نیز تجلیل شد.

- یک دوره مسابقه تیراندازی با تفنگ بادی، یادواره سرداران و 800 شهید شهرستان بهشهر امروز با حضور 50 نفر از علاقمندان زن در سطح پایگاه ها و نیروهای مقاومت بسیج شهرستان برگزار شد. در پایان نفرات برتر از سوی کمیته ورزشی تربیت بدنی یادواره، تجلیل شدند.