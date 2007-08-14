ارزش حقیقی هنر تئاتر در کشور از دست رفته است

حسن اکلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: تئاتر با مشکلات عدیده ای روبروست و با نامهربانی های مسئولان فرهنگی مواجه شده که این موضوع باعث از یاد رفتن و فراموشی این هنر با سابقه و قدیمی شده است.

وی با اشاره به برخی از مشکلات عرصه تئاتر، اظهار داشت: سالن های نمایش به عنوان سالن تئاتر در اصفهان تعریف نشده است و تعداد زیادی از آنها با مشکلات متعددی مواجه هستند به عنوان مثال فاصله سن نمایش با بیننده بسیار زیاد است و تعداد زیادی از سالن های موجود در اصفهان این نقص را دارند.

اکلیلی کمبود سالن تئاتر را نیز یکی از مشکلات ارائه این هنر عنوان و خاطرنشان کرد: هم اکنون جمعیت اصفهان نیازمند حداقل 30 سالن نمایش تئاتر است در حالی که تعداد سالن های فعلی بسیار کمتر از این تعداد است.

این هنرمند عرصه تئاتر و سینمای کشور عدم حمایت های مالی را از دیگر مشکلات این هنر در استان اصفهان خواند و ادامه داد: شهرداری ها در همه نقاط دنیا متولی این گونه هنرها هستند اما در اصفهان حمایت چندانی از سوی این ارگان صورت نمی گیرد.

وی با اشاره به کرانه رودخانه زاینده رود اصفهان بیان داشت: در صورت همکاری شهرداری اصفهان و سایر ارگان ها می توان در پهنای زاینده رود اصفهان اقدام به احداث سالن های موقت تئاتر کرد و پیشکسوتان و هنرمندان عرصه تئاتر با به وجود آمدن این عرصه در گروه های مختلف فعالیت خود را از سر می گیرند.

اکلیلی بیان داشت: هرچند که نقطه شروع هر کاری دشوار است اما در صورتی که این مکان ها طراحی شوند به مرور زمان هنر تئاتر در اصفهان زنده، دارای رونق و درآمدزا می شود.

این بازیگر عنوان کرد: در همه دنیا بلیط تئاتر کمیاب است و به سختی تهیه می شود اما در ایران که مهد هنرهای نمایشی است، تماشای تئاتر در اوقات سوخته و تلف شده مردم قرار دارد.

اکلیلی ریشه تئاتر در اصفهان را به بیش از پانصد الی چهارصد سال پیش بازگرداند و گفت: این هنر ریشه در آب و خاک این سرزمین دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های جدیدش افزود: تئاتر "خوش اشتها" در حال حاضر آماده اکران است. در این نمایش زنده پیرمرد حریصی که به دنیا توجهی ندارد اما بسیار زیرک است زمینه هایی را برای خوشی خود مهیا می کند و سرانجام به مصیبت کارهای خود می رسد. سریال "پیرمرد خوش اشتها" نیز آماده شده است و قرار داد آن با شبکه سراسری بسته و به زودی از یکی از شبکه های سراسری پخش خواهد شد.

اکلیلی هم اکنون در سریال " خانه شش در" از شبکه دو سیما به ایفای نقش پرداخته است.