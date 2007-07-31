  1. استانها
ایران توجه به اقلیت های دینی را سرلوحه کارهای خود قرار داده است

ارومیه - خبرگزاری مهر: نماینده آشوریان در مجلس گفت: جمهوری اسلامی ایران توجه به آشوریان و دیگر اقلیت های دینی را سرلوحه اهداف خود قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر از ارومیه، "یوناتان بت کلیا" شامگاه دوشنبه در مراسم تقدیس کلیسای قدیمی و تازه بازسازی شده مارسورشیو افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آشوریان بهترین روزها را در کنار برادران و خواهران مسلمان خود سپری می کنند.

نماینده آشوریان در مجلس خاطرنشان کرد: آشوریان همانند دیگر ایرانیان به ایرانی بودن خود افتخار می کنند و اجازه نخواهند داد دشمنان بین آنها اختلاف ایجاد کنند.

بت کلیا همچنین از تلاش های دولت در باز سازی و مرمت کلیساهای آشوریان در شهرهای مختلف کشور قدردانی کرد.

در این مراسم که شامگاه دوشنبه با حضور جمعی از آشوریان آذربایجان غربی و مهمانانی از نقاط مختلف جهان برگزار شد با اجرای مراسم خاصی این کلیسا تقدیس و آماده زیارت آشوریان شد .

کلیسای مارسورشیو در قرن نوزدهم میلادی ساخته شده است که در چند سال اخیر به علت ریزش قسمتی از سقف و دیوارهای آن امکان استفاده از آن برای آشوریان ارومیه وجود نداشت.

این کلیسا با همت سازمان میراث فرهنگی، اهالی روستای موش آباد و نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی با 150 میلیون ریال اعتبار باز سازی شد.

