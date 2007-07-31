بهره گیری مناسب از سال انسجام اسلامی نیازمند گامهای عملی است

آیت الله سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه ریزی صحیح نیازمند تفسیر درست از انسجام اسلامی است، هر گونه تفسیر نادرست از انسجام اسلامی ضربه به این ایده ارزشمند محسوب می شود.

وی افزود: تفسیر درست انسجام اسلامی، تأکید شیعه و سنی بر محورهای مشترک و ایستادگی در مقابل دشمنانی است که با اصل هویت اسلامی ما در ستیز هستند.

امام جمعه موقت تهران انسجام اسلامی را به مثابه آرمانی دیرینه توصیف کرد که علمای شیعه چون مرحوم آیت الله بروجردی و امام راحل به دنبال آن بوده و امروز نیز مقام معظم رهبری در پی آرمان انسجام اسلامی هستند.

وی گفت: ریشه انسجام اسلامی در روایات اهل عصمت و طهارت وجود دارد. معنای انسجام اسلامی هرگز این نیست که ما از اعتقاد خود که دارای پشتوانه عقلی و نقلی است دست برداریم. ما راهی را مستدل و مستند برگزیده ایم و اعتقاد داریم در این عرصه می توان با بحث منطقی و استدالال به نتیجه ای مطلوب که همان انسجام اسلامی است، دست یافت .

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فعالیتهایی که از ابتدای نامگذاری امسال صورت گرفته اظهار داشت: درعرصه شعاری، به معنای برگزاری همایشها و نشستها در رابطه با وحدت ملی و انسجام اسلامی فعالیتهایی صورت گرفته اما در عرصه عملی از کارهای انجام شده اطلاعی ندارم .

وی تأکید کرد: مطرح شدن این ایده و بحث و گفتگو در باره آن مطلوب است، گرچه مطلوب اصلی برداشتن گامهای عملی برای تحقق این ایده تلقی می شود.

آیت الله سید احمد خاتمی گفت: معتقدم این کار فرهنگی است و نهادهای فرهنگی در این رابطه تأثیرگذار اصلی هستند. حوزه های علمیه، دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیما و همچنین مطبوعات می توانند در این عرصه نقش مؤثری داشته باشند.