بوش و براون تحولات جهانی را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الحره، جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا و گوردون براون نخست وزیر انگلیس درکنفرانس مطبوعاتی خود در شهر کمپ دیوید بر روابط تاریخی و ارزش های مشترک میان دو کشور و همسو بودن دیدگاهها درباره مباحث آزادی و عدالت تاکید کردند.

برپایه این گزارش، بوش در این کنفرانس از پایبندی انگلیس درقبال افغانستان و عملکرد سریع براون در برخورد با تهدیدات امنیتی اخیر در انگلیس تقدیر و بر حمایت از دموکراسی های نوپای عراق و افغانستان تاکید کرد.

بوش مبارزه با تروریسم، عراق، ایران، مسئله دارفور، مبارزه با فقر و بیماری را از جمله محورهای گفتگوی خود با براون برشمرد و موفقیت در عراق را ضروری خواند.

وی در پاسخ به سوالی درباره عراق گفت : ژنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق در پنجم سپتامبر گزارش خود درباره عراق را به کنگره ارایه خواهد کرد و باید همه ما منتظر این گزارش بمانیم، پیش داوری نمی کنیم و منتظر این گزارش می مانیم و سپس به آن پاسخ خواهیم داد.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین به روند اوضاع عراق و برخی پیشرفت ها و پسرفت ها در آن اشاره کرد و درپاسخ به سوالی گفت : براون درک می کند که شکست در عراق چه عواقبی برای دو کشور خواهد داشت زیرا این امر باعث تحریک و تشویق تندروها خواهد شد و این پیام را به ملت های منطقه خواهد داد که القاعده به اندازه ای قوی است که آمریکا را از منطقه بیرون کرده است.

برپایه این گزارش، بوش همچنین مدعی شد : این امر (شکست در عراق) همچنین باعث افزایش جسارت ایران خواهد شد و خشونت در منطقه را گسترش خواهد داد.

نخست وزیر انگلیس نیز گفت که ما با یکدیگر برای مقابله با چالش ها، گسترش سلاح هسته ای، تغییرات آب و هوایی، صلح در خاورمیانه و تروریسم کار می کنیم و در عراق وظایفی داریم که آن را انجام می دهیم.

براون همچنین بر مبارزه با تروریسم تاکید کرد و گفت که پناهگاه امنی برای تروریست ها و حامیان آنها وجود ندارد.

برپایه این گزارش، براون بر حمایت از دولت منتخب عراق و واگذاری گام به گام مسئولیت ها به دولت عراق و مبارزه با تروریسم تاکید و به دیدگاه مشترک خود با بوش درخصوص تشدید اقدامات علیه ایران به منظور پاسخ تهران به مطالبات جامعه جهانی اشاره کرد.

به گزارش الحره، انگلیس و واشنگتن بر توافق نظر خود درباره گام آتی در قبال ایران و تشدید مجازات ها علیه این کشور و اتفاق نظر درباره مسائل عراق، ایران و دارفور تاکید کردند.