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۸ مرداد ۱۳۸۶، ۲۰:۳۷

رئیس قوه قضائیه درگذشت آیت الله مشکینی را تسلیت گفت

رئیس قوه قضائیه درگذشت آیت الله مشکینی را تسلیت گفت

رئیس قوه قضائیه با صدور پیامی درگذشت آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن پیام تسلیت آیت الله هاشمی شاهرودی به شرح ذیل است: عروج ملکوتی رئیس مجلس خبرگان رهبری شیخ الفقها استاد اخلاق عالم ربانی و مجاهد نستوه و پارسا حضرت آیت الله حاج شیخ علی اکبر مشکینی(قدس سره) را به حضرت بقیة الله الاعظم (عج) رهبر معظم انقلاب علما حوزه های علمیه، ملت شریف وخانواده مکرم و معزز ایشان تسلیت وتعزیت عرض می کنم و از خداوند منان برای آن مقام عالی علو درجات و برای بازماندگان ایشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

به واقع آن عالم بزرگ یکی از یاران و ارادتمندان واقعی ومخلص انقلاب و رهبری در تمام دوران انقلاب و تمام لحظات و برهه‌های حساس و همچون یاری فداکار در موقعیت های گوناگون و در کوران حوادث انقلاب همواره پیرو صدیق ولایت و آرمانهای انقلاب بود.

بدون تردید یاد وخاطره آن مجاهد نستوه هرگز فراموش نخواهد شد.

خداوند ایشان را با اولیاء و مخلصان خود محشور سازد.

کد مطلب 526640

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