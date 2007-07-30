رئیس قوه قضائیه درگذشت آیت الله مشکینی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن پیام تسلیت آیت الله هاشمی شاهرودی به شرح ذیل است: عروج ملکوتی رئیس مجلس خبرگان رهبری شیخ الفقها استاد اخلاق عالم ربانی و مجاهد نستوه و پارسا حضرت آیت الله حاج شیخ علی اکبر مشکینی(قدس سره) را به حضرت بقیة الله الاعظم (عج) رهبر معظم انقلاب علما حوزه های علمیه، ملت شریف وخانواده مکرم و معزز ایشان تسلیت وتعزیت عرض می کنم و از خداوند منان برای آن مقام عالی علو درجات و برای بازماندگان ایشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

به واقع آن عالم بزرگ یکی از یاران و ارادتمندان واقعی ومخلص انقلاب و رهبری در تمام دوران انقلاب و تمام لحظات و برهه‌های حساس و همچون یاری فداکار در موقعیت های گوناگون و در کوران حوادث انقلاب همواره پیرو صدیق ولایت و آرمانهای انقلاب بود.

بدون تردید یاد وخاطره آن مجاهد نستوه هرگز فراموش نخواهد شد.

خداوند ایشان را با اولیاء و مخلصان خود محشور سازد.

