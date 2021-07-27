حرکت خودرویی به مناسبت عید غدیر در بجنورد

بجنورد- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: محبان امام علی(ع) می توانند به منظور عرض ارادت به ساحت مقدس ایشان، از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه روز عید غدیر در حرکت خودرویی شرکت کنند.