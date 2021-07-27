حرکت خودرویی به مناسبت عید غدیر در بجنورد

حجت الاسلام حمید رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عید غدیر بزرگترین عید شیعیان جهان بوده و در این روز حضرت علی (ع) توسط حق تعالی به ولایت میرسند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی ادامه داد: مردم خراسان شمالی به منظور عرض ارادت به ساحت مقدس امیرالمومنین علی (ع)، در روز عید سعید غدیر برنامه محوری را اجرا خواهند کرد.
وی افزود: بر این اساس بناست از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح پنج شنبه، حرکت خودرویی از مبدا بلوار مصلی بجنورد آغاز شود.
حجت الاسلام رفیعی در انتها گفت: ارادتمندان حضرت علی (ع) میتوانند با نصب پرچمهای مرتبط با این روز بزرگ در مراسم شرکت کنند.
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