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۵ مرداد ۱۴۰۰، ۸:۳۸

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی خبر داد؛

حرکت خودرویی به مناسبت عید غدیر در بجنورد

حرکت خودرویی به مناسبت عید غدیر در بجنورد

بجنورد- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: محبان امام علی(ع) می توانند به منظور عرض ارادت به ساحت مقدس ایشان، از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه روز عید غدیر در حرکت خودرویی شرکت کنند.

حجت الاسلام حمید رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عید غدیر بزرگترین عید شیعیان جهان بوده و در این روز حضرت علی (ع) توسط حق تعالی به ولایت می‌رسند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی ادامه داد: مردم خراسان شمالی به منظور عرض ارادت به ساحت مقدس امیرالمومنین علی (ع)، در روز عید سعید غدیر برنامه محوری را اجرا خواهند کرد.

وی افزود: بر این اساس بناست از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح پنج شنبه، حرکت خودرویی از مبدا بلوار مصلی بجنورد آغاز شود.

حجت الاسلام رفیعی در انتها گفت: ارادتمندان حضرت علی (ع) می‌توانند با نصب پرچم‌های مرتبط با این روز بزرگ در مراسم شرکت کنند.

کد مطلب 5266539

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