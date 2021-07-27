به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب تبسم وصل (برگرفته از زندگی نامه شهید امیر حاج امینی) با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و مدیر عامل سازمان توسعه منابع انرژی و وحید حاج امینی برادر شهید امینی در صنایع شهید امینی مجموعه سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع برگزار شد.

امیر حاتمی در این مراسم با بیان اینکه شهداء ستارگان درخشانی هستند که عالم از وجودشان روشن است، گفت: با این ستاره‌های درخشان می‌توان راه را پیدا کرد.

وی با تأکید بر تدوین زندگی نامه شهداء و تاثیر شگرف آن در جامعه، یادآور شد: اگر جنبه‌های حقیقی شخصیت شهداء و نقششان در استقلال و اقتدار ملی به درستی ترسیم گردد، آیندگان و نسل‌های آینده از آن به بزرگی یاد خواهند کرد.

وزیر دفاع خاطر نشان کرد: اگر حقیقت ناب شهید و فرهنگ شهادت در عرصه‌های مختلف در جامعه متبلور گردد، پیش روندگی و اعتلای آرمان اسلام و انقلاب و پیشرفت‌های ملی بیش از پیش تضمین خواهد شد.

امیر حاتمی زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداء و نیز ترویج و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت را یک تکلیف دانست و افزود: جامعه‌ای که در آن روح ایثار و شهادت نباشد، یک جامعه‌ی بی روح و بی حرکت بوده که به سرعت به سوی زوال پیش می‌رود.

وی ضمن ادای احترام به ساحت مقدس شهداء و ایثارگران، نگارش زندگی نامه شهداء و تلاش در جهت شناسایی شهداء و ایثارگران به نسل جوان جامعه را یک حرکت بسیار ارزنده و انقلابی خواند و یادآور شد: امروز معرفی اسوه‌هایی که با اهدای خون خود، استقلال، آزادی و عزت را برای نظام جمهوری اسلامی رقم زدند، حداقل کاری است که می‌توان انجام داد.



حجت الاسلام آقاجانپور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع نیز در این مراسم با بیان اینکه شهداء مظهر قدرت، استقلال و شرف کشور بوده، بر لزوم صیانت هنرمندانه از سیره شهداء به عنوان ذخیره‌های ماندگار حیات و بالندگی ایران اسلامی تاکید نمود.

وی پیشرفت‌های ایران اسلامی در جنبه‌های مختلف، سیاسی، اقتصادی و اقتدار دفاعی را مرهون خون شهداء دفاع مقدس، مدافعین حرم و امنیت برشمرد و ابراز امیدواری کرد: با بهره گیری از میراث جاودان شهداء و فرهنگ ناب ایثار، شهادت و مقاومت بتوان مسیر رشد و تعالی کشور و نظام را بیش از پیش هموار نمود.

در ادامه این مراسم، علی کبیری نویسنده کتاب تبسم وصل تدوین زندگی نامه شهداء را شروع یک حرکت فرهنگی ماندگار خواند و تصریح کرد: هر چه قدر بتوانیم یاد شهداء را در کشور زنده کنیم به همان میزان خواهیم توانست جامعه را از گزند حوادث بیمه نماییم.

وی با بیان فعالیت‌های جامع فرهنگی در پاسداشت و گرامیداشت شهداء در وزارت دفاع افزود: تدوین زندگی شهداء، نهضت خاطره گویی و تدوین نقش وزارت دفاع در طول جنگ تحمیلی از جمله کارهای ارزشمند فرهنگی است که در وزارت دفاع در حال برگزاری است.

نویسنده کتاب تبسم وصل، شهید امیر حاج امینی را یکی از شهدای شاخص وزارت دفاع برشمرد و گفت: تبسم او به هنگام شهادت و وصال الی الله نماد همیشگی وارستگی، و گواه صادقی از اخلاص و اعتقاد راستینی است که شهداء در مبارزه با طاغوت از خود به جای گذاشتند.

گفتنی است، یکی صنایع تابعه سازمان توسعه منابع انرژی به نام شهید والا مقام (شهید حاج امینی) نامگذاری شده است.