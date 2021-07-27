به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی طی صدور اطّلاعیه ای اعلام کرد: با توجّه به ضرورت انجام عملیات تامین و تزریق گاز به شبکه صنایع روستای الوار سفلی، الزاماً جریان گاز طبیعی خیابان ساوالان و ۸ متری شریفی از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ روز سه شنبه تاریخ قطع خواهد شد.

لذا از مشترکین محدوده یادشده درخواست می‌گردد به منظور جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی، شیر اصلی گاز املاک خود را در مدت زمان قطعی گاز، بسته نگهداشته، از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری نموده و در صورت بروز هرگونه مشکل، سریعاً مراتب را از طریق شماره تماس ۱۹۴ به واحد امداد گاز اطلاع دهند.