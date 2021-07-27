۵ مرداد ۱۴۰۰، ۹:۲۹

گاز شهری در برخی مناطق تبریز قطع می‌شود

تبریز- با اعلام روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، گاز شهری در برخی مناطق تبریز قطع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی طی صدور اطّلاعیه ای اعلام کرد: با توجّه به ضرورت انجام عملیات تامین و تزریق گاز به شبکه صنایع روستای الوار سفلی، الزاماً جریان گاز طبیعی خیابان ساوالان و ۸ متری شریفی از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ روز سه شنبه تاریخ قطع خواهد شد.

لذا از مشترکین محدوده یادشده درخواست می‌گردد به منظور جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی، شیر اصلی گاز املاک خود را در مدت زمان قطعی گاز، بسته نگهداشته، از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری نموده و در صورت بروز هرگونه مشکل، سریعاً مراتب را از طریق شماره تماس ۱۹۴ به واحد امداد گاز اطلاع دهند.

