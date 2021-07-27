نورافشانی در شب عید غدیر/ کاروان «شمیم شادی» راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام نصرت الله جعفری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: جشنهای دهه ولایت و امامت با عنوان جشن علوی و اکمال دین نبوی در سطح ۲۳ بقعه متبرکه استان در حال برگزاری است.
معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه گلستان با بیان اینکه بیش از ۷۵ برنامه در سطح استان اجرا خواهد شد، افزود: در کنار ویژه برنامههای فرهنگی به مباحث اجتماعی هم پرداخته شده زیرا با توجه به شرایط کرونا و مشکلات معیشتی تلاش شده از ظرفیت غدیر در این راستا استفاده شود.
وی بیان کرد: در عید قربان نذوراتی از ناحیه خیران داشتیم که بین جامعه هدف توزیع شد.
جعفری تاکید کرد: برنامهها در فضای باز و با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار خواهد شد.
معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه گلستان اضافه کرد: همزمان، فضاسازی محیطی، آذین بندی شهرها و صحنها انجام خواهد شد و بنرها و تبلیغات شهری نصب میشود.
وی از نورافشانی در شب عید غدیر با همکاری سایر نهادها و با رعایت پروتکلهای بهداشتی خبر داد و گفت: کاروان شادی به عنوان شمیم ولایت در این دهه به ویژه در روز و شب تقدیر راه اندازی میشود.
جعفری بیان کرد: در عید غدیر هم جشن باشکوهی با حضور علاقهمندان در صحن بقاع متبرکه برگزار خواهد شد و از ظرفیت هیئتهای مذهبی هم در این راستا استفاده میشود.
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