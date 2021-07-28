وضعیت صادرات دارو افتضاح است/فقط ۴۰ میلیون دلار فروش دارو

محمد عبده زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر، به مشکلات شرکت‌های دارویی در تأمین ارز مورد نیاز برای تولید دارو اشاره کرد و گفت: برای توسعه صادرات دارویی نیازمند کمک دولت هستیم.

وی با عنوان این مطلب که میزان صادرات داروهای تولیدی به ۴۰ میلیون دلار رسیده است، افزود: وضعیت صادرات دارو افتضاح است.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ادامه داد: صادرات دارو می‌تواند با ارزش افزوده همراه باشد و تراز تجاری کشور را مثبت کند.

عبده زاده بر هدفگذاری برای توسعه صادرات دارویی در یک دوره ۴ ساله تاکید کرد و گفت: این هدفگذاری باید همراه با مطالبه گری باشد تا شرکت‌های دارویی در مقابل حمایت‌هایی که دریافت می‌کنند، پاسخگوی درآمدهای ارزی برای کشور باشند.

وی افزود: دولت باید از صنعت دارویی حمایت کند تا بتوان به توسعه و پیشرفت در این صنعت امیدوار بود.