  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۶ مرداد ۱۴۰۰، ۶:۱۴

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

وضعیت صادرات دارو افتضاح است/فقط ۴۰ میلیون دلار فروش دارو

وضعیت صادرات دارو افتضاح است/فقط ۴۰ میلیون دلار فروش دارو

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، وضعیت صادرات داروهای ایرانی را افتضاح خواند.

محمد عبده زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر، به مشکلات شرکت‌های دارویی در تأمین ارز مورد نیاز برای تولید دارو اشاره کرد و گفت: برای توسعه صادرات دارویی نیازمند کمک دولت هستیم.

وی با عنوان این مطلب که میزان صادرات داروهای تولیدی به ۴۰ میلیون دلار رسیده است، افزود: وضعیت صادرات دارو افتضاح است.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ادامه داد: صادرات دارو می‌تواند با ارزش افزوده همراه باشد و تراز تجاری کشور را مثبت کند.

عبده زاده بر هدفگذاری برای توسعه صادرات دارویی در یک دوره ۴ ساله تاکید کرد و گفت: این هدفگذاری باید همراه با مطالبه گری باشد تا شرکت‌های دارویی در مقابل حمایت‌هایی که دریافت می‌کنند، پاسخگوی درآمدهای ارزی برای کشور باشند.

وی افزود: دولت باید از صنعت دارویی حمایت کند تا بتوان به توسعه و پیشرفت در این صنعت امیدوار بود.

کد مطلب 5267012

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها