دانش آموز مازندرانی عضو تیم ملی المپیاد نجوم کشور شد

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران، فراز عنایتی دانش آموز مرکز پیش دانشگاهی شهید بهشتی آموزش و پرورش ناحیه یک ساری در رقابت فشرده با 40 تن از نخبگان نجوم کشور توانست با کسب مدال طلا به عضویت تیم ملی پنج نفره المپیاد نجوم کشور درآید.

این دانش آموز ساروی تاکنون عنوان های علمی دومی المپیاد نجوم کشور در سال اول متوسطه و سومی المپیاد نجوم کشوری در سال دوم متوسطه را در پرونده درخشان خود دارد.

فراز عنایتی به همراه امیر سادات موسوی از همدان، عباس علیزاده از تهران، علیرضا اسکندری از زنجان و زهرا ارجمندی از شیراز به المپیاد جهانی نجوم که مهرماه امسال در اوکراین برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانش آموزان برگزیده المپیادهای علمی جهانی که موفق به کسب مدال طلا، نقره و برنز شوند در هر رشته دانشگاهی زیر گروه مربوطه و در هر دانشگاه می توانند ادامه تحصیل دهند و از خدمت مقدس سربازی معاف شوند.



