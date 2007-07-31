دکتر حسن اصیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر ، به بازرسی کمیته نظارت از پروژه آزاد راه تهران - شمال اشاره کرد و گفت : هرماه یکبار اعضای کمیته نظارت، از مکان پروژه بازرسی می‌کنند و تا کنون 3 بازدید از منطقه صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: نتیجه بازدید و بررسی کارشناسان نشان می دهد مجریان طرح همچنان توجهی به مسائل زیست محیطی ندارند و اجرای این پروژه بدون رعایت مسائل زیست محیطی ادامه دارد.

اصیلیان گفت: تا کنون تذکراتی به مجریان طرح داده شده و آنان نیز قول مساعد برای رعایت مسائل زیست محیطی داده اند اما باید همکاری آنان را در عمل مشاهده کنیم و منتظر عمل به وعده آنان هستیم .

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: در صورت ادامه بی توجهی به مسائل زیست محیطی مجدد تذکراتی به وزارت راه و مجریان طرح خواهیم داد و در صورت ادامه عدم تمکین به ضوابط تعریف شده باید این پروژه تعطیل شود.