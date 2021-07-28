وضعیت بحرانی کرونا در گیلان/ مسافران رکوردها را جابه جا کردند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شش روز تعطیلی پایتخت نشینان و هجوم آنها با وجود همه توصیه‌ها، تأکیدات و محدودیت‌ها به استان‌های شمالی امروز این استان‌ها را در شرایط وخیم کرونایی قرار داده است.

استان گیلان که یکی از مقاصد مسافرت‌های تعطیلات شش روزه تهرانی‌ها و البرزی‌ها بود امروز حال و روز خوشی ندارد و هر روز خبرهای بدی از افزایش تعداد بیماران و فوتی‌ها به گوش می‌رسد به گونه‌ای که مسئولان حوزه بهداشت و درمان خبر از بازگشت به وضعیت روزهای نخستین شیوع کرونا در گیلان را می‌دهند و تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌های این استان را بیش از ۱۰۰۰ نفر عنوان می‌کنند.

حال که تعطیلات تمام و خیابان‌ها و مراکز تفریحی گیلان تا حدودی خلوت شده، گیلانی‌ها مانده‌اند و موج سهمگین کرونای دلتا که دیگر سن و سال نمی‌شناسد و به گفته متخصصان کودکان را نیز درگیر کرده و حتی افرادی که واکسن نیز دریافت کرده‌اند از خطر ابتلاء به این ویروس در امان نیستند.

متأسفانه بی تدبیری مسئولان در ۱۷ ماه گذشته سبب شده که آسیب‌های ناشی از کرونا هر روز بیشتر شده و کادر درمان و پرستاران که در خط مقدم مقابله با این ویروس هزار چهره هستند را خسته و تخت‌های بیمارستانی در استان گیلان را هر روز به مرز پُر شدن نزدیک تر می‌کند. در استان گیلان ۱۲۰۰ تخت بیمارستانی وجود دارد که به گفته مسئولان هم اکنون ۱۰۰۷ تخت توسط بیماران کرونایی اشتغال شده است.

جریمه ۶ هزار خودرو از ابتدای اعمال محدودیت‌ها

سرهنگ امیر طالبی رئیس پلیس راهور گیلان در گفتگویی با اشاره به پایان تعطیلات استان‌های تهران و البرز و بازگشت مسافران، اظهار کرد: با آغاز محدودیت‌ها از تاریخ ۲۸ تیر ماه تاکنون شش هزار و ۸۰۷ خودرو اعمال قانون شدند.

وی با بیان اینکه نقض محدودیت‌های کرونایی عامل اصلی اعمال قانون این تعداد خودرو بوده است، گفت: این خودروهای محدودیت‌های تعیین شده برای شهرهای قرمز و نارنجی را رعایت نکرده‌اند.

رئیس پلیس راهور گیلان با اشاره به اینکه به جریمه ۵۰۰ هزار تومانی برای شهرهای نارنجی، افزود: این جریمه برای شهرهای قرمز یک میلیون تومان تعیین شده است.

وی با تأکید بر اینکه علاوه بر اعمال قانون ماکلان خودرو الزام به برگشت به شهرهای مبدأ بودند، ادامه داد: توصیه ما به هموطنان عدم مسافرت به استان گیلان با توجه به وضعیت قرمز کرونایی است.

وضعیت امروز گیلان نتیجه بی تدبیری مسئولان

ابوالفضل رحیمی شهروند رشتی که از وضعیت موجود بسیار عصبانی است و به خبرنگار مهر گفت: وضعیت امروز گیلان از بی تدبیری مسئولان است.

وی با بیان اینکه تنها اعمال محدودیت از سوی مسئولان چه کشوری و چه استانی کافی نیست و باید در عمل، سختگیرانه محدودیت‌ها اجرا شود، افزود: چرا باید تاوان مسافرت عده‌ای بی فکر را مردم گیلان پس دهند. جواب خانواده‌های داغدار را چه کسی می‌دهد.

این شهروند رشتی در ادامه با اشاره به اینکه چرا اصناف ما باید تاوان بی تدبیری مسئولان و بی فکری عده‌ای را که حتی برای جان خود نیز ارزش قائل نیستند را بدهند، گفت: هر روز می‌شنویم که آمار مبتلایان بیشتر از روز گذشته شده این روند ما را به شرایط هفته‌های گذشته چند استان درگیر با کرونا در جنوب کشور نزدیک می‌کند.

وی با بیان اینکه نوروز نیز به واسطه بی تدبیری مسئولان شاهد اوج گیری کرونا بعد از حضور مسافران در گیلان بودیم، اضافه کرد: هر بار که از مردم گیلان خواسته شده با کادر درمان مشارکت کنند تا کرونا مهار شود این مردم شعور و فرهنگ خود را نشان داده‌اند اما امروز وقتی می‌بینید که مسئولان برای حفظ جان و مال آنها اقدام اساسی انجام نمی‌دهند در زمینه رعایت پروتکل‌ها بی انگیزه شده‌اند.

رحیمی با اشاره به اینکه هر بار که صحبت از تعطیلات می‌شود تمام تن و بدن گیلانیان می لرزد، گفت: متأسفانه دیگر از رسیدن تعطیلات و عید و یا هر مناسبت دیگری خوشحال نمی‌شویم زیرا عده‌ای هموطن بی فکر و بی توجه به سلامت گیلانیان با حضور در این استان و عدم رعایت پروتکل‌ها زمینه افزایش و اوج گیری کرونا را فراهم می‌کنند.

گیلان لحظه به لحظه به شرایط بحرانی کرونا نزدیک می‌شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند صعودی مبتلایان به کرونا در استان، اظهار کرد: با وجود هشدارهای داده شده شاهد بودیم که طی هفته گذشته شاهد حضور تعداد زیادی از مسافران در گیلان بودیم.

ارسلان سالاری با بیان اینکه موج ابتلاء به کرونا در گیلان سرعت یافته است، افزود: کادر درمان و پرستاران گیلان در ۱۷ ماه گذشته با همه سختی‌ها و مشکلات در ارائه خدمات به بیماران تلاش فراوان کرده‌اند امروز بسیار خسته هستند.

وی با اشاره به اینکه رعایت پروتکل‌ها و عدم مسافرت به گیلان تنها خواسته کادر درمان و پرستاران است، گفت: در این مدت شاهد شهادت تعداد زیادی از کادر درمان و پرستاران و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر اثر ابتلاء به کرونا بوده‌ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه با بیان اینکه افزایش بیماران و اوج گیری کرونا کار کادر درمان و پرستاران را اضافه و خستگی را به آنها هدیه می‌کند، اضافه کرد: مهم‌ترین کاری که شهروندان گیلانی و هموطنان می‌توانند برای کادر درمان انجام دهند عدم مسافرت، رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی، عدم عادی انگاری نسبت به خطرات کرونا است.

بی توجهی شهروندان و مسافران به توصیه‌ها

وی ادامه داد: متأسفانه شاهد هستیم عده‌ای با عادی انگاری نسبت به این ویروس بی توجه بوده و با رعایت نکردن پروتکل‌ها موجبات اوج گیری کرونا در استان گیلان را فراهم کرده‌اند.

سالاری با اشاره به محدود بودن زیرساخت‌های بهداشتی در استان گیلان، گفت: امروز با مجموع بستری بیش از هزار بیمار کرونایی کم کم به تکمیل شدن تخت‌های بیمارستانی در گیلان نزدیک می‌شویم.

وی به افزایش تعداد بستری‌های روزانه کرونایی در استان گیلان اشاره و تصریح کرد: فوت ۱۵ نفر در یک روز بسیار دردناک و نگران کننده بوده و نشان دهنده سیر صعودی کرونا در استان است.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه هم اکنون حال بیش از ۱۷۰ بیمار کرونایی بد و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند، گفت: اضافه شدن روزانه بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ بیمار جدید در استان لحظه به لحظه گیلان را به شرایط بحرانی نزدیک می‌کند.