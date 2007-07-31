حسن سبحانی:باید به داشتن مجلسی در راس امور نزدیک شویم/ دولت استراتژی خود برای تحقق‌ عدالت را مشخص کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه ازسلسله نشست‌های آسیب شناسی انتخابات مجلس با حضور دکتر حسن سبحانی، نماینده مردم دامغان درمجلس شورای اسلامی در دفتر مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی برگزار شد.



دکتر حسن سبحانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این جلسه با بیان این که لازمه آسیب شناسی، داشتن درک صحیحی از فضای انتخاباتی کنونی درکشور است، به بیان برخی از مشکلات موجود پرداخت.

توسعه نیافتگی احزاب و گروه های سیاسی از مشکلات فضای انتخاباتی کشوراست

سبحانی توسعه نیافتگی احزاب و گروه های شرکت کننده در انتخابات به لحاظ سیاسی را یکی از مشکلات فضای انتخاباتی کشور دانست و گفت: در میان گروه‌های مختلف اصلاح‌طلب و یا اصولگرا که دارای مبانی متفاوتی هستند، به جای آنکه برای انتخابات بر برنامه‌ها و میزان درک کاندیداهایشان از شرایط کشور تاکید شود، سخن از ائتلاف و سهم بندی گروه‌های مختلف به میان می‌آید که یکی از نمونه‌های این توسعه نیافتگی است.

وی این مشکل را جدی دانست و افزود: به همین دلیل در پایان مجالس مختلف از جمله مجلس ششم و هفتم که در آنها اکثریت قاطعی از دو گروه مختلف سیاسی در مجلس حضور داشتند، می بینیم که در همان نقطه آغاز راه هستیم و گره‌ای از مشکلات کشور باز نشده، وقتی تنها ملاک گروه‌ها در معرفی نامزدهای مجلس عدم حضور در لیست رقیب باشد، چنین نتیجه‌ای خواهد داشت.

نماینده دامغان گفت: مجلس‌ها براساس برنامه‌هایی برای حل مشکلات موجود کشورشکل نمی گیرند بلکه بر اساس ائتلاف و صرفا برای ورود به مجلس شکل می گیرند و منتخبان حتی نمی دانند بعد از ورود به مجلس چه باید بکنند، لذا این بی برنامگی تاثیرات خویش را بر جامعه خواهد گذاشت.

انحراف مسوولان وجامعه ازآرمان ها از مشکلات اساسی کشور است

این استاد دانشگاه، انحراف جامعه از آرمان ها و رویکرد اصولی خود در حرکت به سمت بایدها را از دیگر مشکلات اساسی موجود دانست و گفت: جامعه ما به لحاظ رویکرد اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی به سمت سرمایه داری رانده شده است. در سال های جنگ شاهد لحاظ شدن هنجارهای دینی و ملی و عدالتخواهانه و طرح مباحث اقتصاد اسلامی در سیاست‌ها و برنامه‌ها بودیم. ولی پس از جنگ و با شروع ساخت و سازها با غلبه سرمایه داری مواجهیم.

وی با بیان این که این جریان در کتاب های درسی،‌ وزارت خانه‌ها، مجلس ، دولت و... دنبال شد افزود: این حقیقت که روزانه لا اقل 13 روزنامه اقتصادی با ادبیات سرمایه داری منتشر می‌شود؛ بیانگر غلبه چنین ادبیاتی در حوزه اقتصادی در کشور است. در مجلس، دانشگاه‌هاو ... حرفی غیر از این نمی‌شنوید. به همه گفته شده بخش دولتی نامطلوب و بخش خصوصی راهگشاست. بحث بر سر خوب یا بد بودن آن نیست؛ بلکه فضا آنقدر متصلب شده که هر چیزی غیر از تجربیات لیبرالیسم را شکست خورده می‌دانند. تا دو سه سال پیش لا اقل ظاهری حفظ می‌شد اما اکنون رسما در بیان مقامات ارشد کشور، کلمه بهره آورده می‌شود، همان بهره‌ای که به موجب آیات قرآن در سوره بقره در حکم جنگ با خداست وبه موجب روایات نیز بسیار نهی شده است. چه شده که همه از آن سخن می‌گویند وحتی به دنبال آن هم می‌روند؟

سبحانی گفت: معمولا مجلس از طرفی از افرادی شکل می گیرد که به واسطه ائتلاف‌ها و جناح‌ها وارد شده‌اند و از طرف دیگر با جامعه‌ای روبرو هستیم که تفکر سرمایه داری آن را با خود می‌برد و از سویی باید شهامت ودرک و بینش آن را داشت که جلوی این تفکر ضد عدالت را گرفت، حالا اگر بخواهیم اندیشه دینی را نیز عملی کنیم مشکلات بسیاری خواهیم داشت؛ چرا که این اندیشه ملموس و در دسترس نیست. از سوی دیگر متاسفانه گاهی در مجلس با افرادی برخورد می‌کنیم که به دنبال حفظ قدرت با هر وسیل‌ه ای و برای رضای خدا هستند، یکی از این آقایان می‌گفت ما حاضریم برای خدمت به خدا گناه هم بکنیم. یعنی وسیله را باهدف توجیه می‌کنند، باید با این افراد برخورد کنیم، از هر جناح و گروهی که باشند.

کسی که به مجلس می رود باید اقتضائات جامعه ایران را بشناسد

استاد دانشگاه تهران در ادامه افزود: قبل از آنکه اصلاح‌طلب بودن و اصولگرا بودن کاندیداها مطرح باشد، مهم آن است که کسی که به مجلس می رود اقتضائات جامعه ایران را بشناسد، تخصص، تعهد و تجربه کافی داشته باشد و به کیفیت عملکردها و کارآمدی برنامه‌ها اهمیت کافی بدهد، نباید فریب الفاظ را خورد.

وی نداشتن اعتماد به نفس لازم برای دگراندیشی و خروج از پارادایم تفکر سرمایه داری در بین نمایندگان را از دیگر مشکلات موجود درمجلس ها دانست و افزود: مجالس ما با حالتی متصلب مواجهند که اگر حرکتی به غیر از طراحی لیبرالیستی انجام شود، همه می گویند محکوم به شکست است.

باید به داشتن مجلسی در راس امورنزدیک شویم

سبحانی با بیان این که در عین حال نباید به ورطه انتزاعی اندیشی بیفتیم، اظهار داشت: پس از شناخت آسیب‌ها، طراحی برای بهبود وضع موجود باید به گونه ای باشد که مقداری هر چند خیلی زیاد هم نباشد از وضع موجود فاصله بگیریم و به ایده آل هایمان که همانا داشتن مجلسی در راس امور است نزدیک شویم.

جایگاه نمایندگان جایگاه اجرایی نیست

سبحانی درخصوص نسبت نمایندگان با مشکلات منطقه ای به جمله مقام معظم رهبری اشاره کردند که شان مجلس هم قانونگذار است نه گرفتن تسهیلات وکمک های عمرانی و غیره برای منطقه خود و افزود: جایگاه نمایندگی جایگاه اجرایی نیست اما می توان به روند حل مشکلات کلان شهرها نظارت کرد.

مشارکت بانک های خارجی در بانک های خصوصی خلاف قانون اساسی است

وی در پاسخ به سوالی پیرامون اوراق مشارکت، با زیر سوال بردن پرداخت سود روزانه به سپرده‌ها تاکید کرد: اوراق مشارکت همان اوراق قرضه است که اسمش را اسلامی کرده اند و شرط دریافت مازاد به ازای قرض، رباست.

وی همچنین مشارکت بانکهای خارجی در بانک های خصوصی را خلاف قانون اساسی دانست و آن را در راستای سیاست ها و اقتصاد سرمایه داری دانست.

دولت استراتژی خود را برای رسیدن به عدالت اجتماعی مشخص نماید

سبحانی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون شاخص‌های اقتصادی حرکت به سمت وضع مطلوب تاکید کرد: توقف برنامه‌های اصالت دهنده به سرمایه می‌تواند یک هدف باشد، به این معنا که اقتصاد قانون اساسی را هم باید باور داشت و هم باید اجرا کرد. هر چند آنقدر به این اقتصاد حمله شده که دیگر اجرایی نیست این در حالی است که نماینده‌ها سوگند می‌خورند که از قانون اساسی پاسداری کنند، الگوی اقتصادی قانون اساسی براساس رشد همراه با توزیع درآمد است در صورتی که الگوهای اقتصادی کنونی براساس رشد تدوین شده اند و این باید اصلاح شود. دولت نهم که به کرات از عدالت سخن گفته باید شاخصه های آن را تعریف کند واستراتژی خود را برای رسیدن به آن مشخص نماید.

باید به سمت توسعه منطبق بر قانون اساسی برویم

وی افزود: این دولت در همان حالی که از عدالت سخن می گوید با برنامه های رشد محور گذشته کار می‌کند و برنامه چهارم کسانی را اجرا می‌کند که در ادبیات سیاسی اش از آنها انتقاد می کند. حتی اگر سازمان مدیریت را منحل می‌کند در کنارش برنامه ایجابی معرفی نمی‌کند. باید دقت کرد که نهادها به معنای قوانین و مقررات اداره کننده جامعه، بسیار مهم تر از سازمان ها و اداره‌هاست. تا زمانی که قانون پولی بانکی، قانون محاسبات، قانون تنظیم مقررات و قوانین اداری عوض نشود با تغییر اسامی چیزی دگرگون نخواهد شد. هر جایی که به غیر از سازمان مدیریت باشد هم باید با همین قوانین کار کند باید به سمت توسعه منطبق بر قانون اساسی برویم.

گرفتن تسهیلات وانجام امور عمرانی شان نمایندگی نیست

وی در پاسخ به سوالی درباره تلاش‌های منطقه ای کاندیداها و وعده‌هایی که به منظور جلب آرای عمومی به مردم مناطق داده می شود، گفت: باید این نکته تفهیم شود که این گونه مطالبات مربوط به شوراهای شهر و روستاست.

شبکه های سراسری صدا و سیما و به خصوص دفاتر محلی آن باید این مطلب را در دستور کار خود قرار دهند، آن هم نه فقط در زمان انتخابات. رهبر انقلاب در سخنرانی 8 خرداد خویش با نمایندگان بر این موضوع تاکید کردند که "اینقدر راه نیفتید بروید در شهرستان‌ها و حوزه های انتخابیه، اصلا گرفتن تسهیلات و انجام امور عمرانی شان نمایندگی نیست. شما باید قانون گذاری کنید وجوری قوانین راتصویب کنید که خیرش به شهر و دیار خودتان هم برسد."

سطح زندگی نمایندگان به زندگی توده مردم نزدیک باشد

وی در پاسخ به سوالی در مورد زندگی و سلوک شخصی نماینده مطلوب گفت: ضمن آنکه نباید در این موارد تظاهر کرد ومتوسل به عوامزدگی شد، بهتر آن است که سطح زندگی نمایندگان به زندگی توده نزدیک باشد در این مورد می‌توان به سخنی از حضرت امام اشاره کرد که :" چه بسا کسی که کاخ نشین باشد اما خوی کوخ نشینی داشته باشد و چه بسا کسی که کوخ نشین باشد اما خوی کاخ نشینی داشته باشد"

منتقدین می‌گویند تو نماینده ملی هستی نه نماینده شهر!

وی در پاسخ دانشجویان درباره برنامه‌های تبلیغاتی خود در دوره‌های مختلف ادامه داد: معمولا در آن زمان حدود هفت سخنرانی می‌کنم و وظایف نمایندگی شامل نظارت و قانون‌گذاری و نه کاراجرایی را یادآور می‌شوم به این ترتیب مردم نیز درک کرده و مراجعاتشان به من هم درباره‌ این گونه مسائل کم است. الان بسیاری از شعارهای کاندیداهای شورای ده شبیه به شعارهای ریاست جمهوری است. در این 3 دوره‌ای که نماینده بوده ام در کل سه میلیون ودویست هزار تومان برای تبلیغات خرج کرده ام. البته مسائل کلان شهرها و استان را در حین نماینگی دنبال می‌کنم گاهی بعضی منتقدین با تعریف از من مذمت می‌کنند و می گویند فلانی نماینده ملی است نه نماینده شهر!