برای خروج تمام نظامیان خود از عراق تا سپتامبر منتظر می مانیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فایننشال تایمز،"گوردون براون" در اولین دیدار خود پس از رسیدن به سمت نخست وزیری با " جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در کمپ دیوید تصریح کرد که وی در ماه اکتبر بیانیه ای را درباره عقب نشینی نیروهای انگلیسی از عراق به نمایندگان پارلمان کشورش ارائه خواهد کرد.

مشاوران براون پس ازآن اعلام کردند که گزارش پتریوس و همچنین نظر فرماندهان نظامی حاضر درعراق در این تصمیم گیری موثر خواهد بود.

ایندیپندنت هم گزارش داد: براون تصمیم خود را با صراحت اعلام کرد به اینکه انگلیس راه خود را خواهد رفت حتی اگراین اقدام این حس را ایجاد کند که دو کشور درحال دور شدن از یکدیگر هستند.

به نوشته این روزنامه، تصمیم براون برای دنبال کردن یک سیاست مستقل در مسئله عراق به عنوان جدایی مهمی از تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس تلقی خواهد شد.

نخست وزیر انگلیس همچنین گفت که پیشرقتهایی در استانهای تحت کنترل انگلیس در عراق ایجاد شده است. وی افغانستان و نه عراق را به عنوان جبهه ای در برابر تروریسم توصیف کرد.

رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر انگلیس روز گذشته در کمپ دیوید درباره مسائل بین المللی از جمله مبارزه با تروریسم ، عراق، مسئله هسته ای ایران و دارفور بحث و تبادل نظر کردند.